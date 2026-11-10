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Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Богдана Комара. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
9
Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Богдана Комара. Фото
Богдан Комар. Вечная память и слава Герою

В Курской области 27 марта 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Богдан Комар. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня (10 октября. – Ред.) Белоцерковская община будет прощаться с земляком, солдатом Богданом Комаром (1983 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в роте огневой поддержки одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 27 марта 2025 года при исполнении воинского долга вблизи населенного пункта Олешня Суджанского района Курской области РФ. Считался пропавшим без вести.

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Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Богдана Комара. Фото

Богдан Комар. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/27247

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Малая Супоевка Киевской области Станислав Полесов. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 сентября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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