От символа Киева до ориентира послевоенной Украины: стало известно, какое будущее ждет отель «Украина»

28 сентября 2026 года легендарной гостинице "Украина" исполняется 65 лет. За это время пейзаж, открывающийся с ее высоты, успел увидеть фонтаны и парады, революции и салюты, руины и восстановление. Здание, из которого смотрят на город, само все это время оставалось частью городского пейзажа и менялось вместе с ним. Окна отеля "Украина" – это настоящие живые картины, в которых застыла история современного Киева.

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Есть окна, из которых видна не просто улица или площадь, а вся история страны. Окна отеля "Украина" – именно такие.

Что было до отеля: болото, овраг и застройка, которой уже нет

Там, где сегодня стоит отель "Украина", еще в начале XIX века не было ничего похожего на центральную площадь. Долина реки Крещатик – отсюда и название улицы – долгое время оставалась заболоченным местом на окраине города, которое застраивали постепенно, уже во второй половине позапрошлого века.

На месте нынешнего отеля до Второй мировой войны стоял "Небоскреб Гинзбурга" – многоэтажный доходный дом, построенный по заказу одного из самых богатых киевлян начала XX века, "короля подрядчиков" Льва Гинзбурга. Здание взорвали советские спецслужбы, отступая из Киева в 1941 году. Следов военных бедствий в центре города осталось немало: на архивном снимке 1944 года хорошо видно, в каком состоянии находилась соседняя улица Институтская.

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1959–1961: высотное здание вместо руин

В послевоенном конкурсе на восстановление Крещатика именно на этом месте решили возвести новую высотную доминанту. Изначально замысел был гораздо грандиознее: вариант проекта, который не был реализован, больше напоминал сталинские высотки со шпилем, звездой на вершине и многочисленными декоративными башнями.

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Реализации этого плана помешала проводившаяся в то время кампания по борьбе с "архитектурными излишествами": амбиции пришлось буквально урезать. Над окончательным, значительно более сдержанным проектом работала целая плеяда архитекторов, а именно Анатолий Добровольский, Авраам Милецкий, Борис Приймак и другие. Строительство продолжалось несколько лет – на снимках 1959 года видны башенный кран и еще недостроенный каркас.

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28 сентября 1961 года здание высотой 66 метров приняло первых гостей. Сначала оно носило другое название, а в 2001 году его переименовали в "Украину".

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Площадь Калинина, площадь Октября, Майдан Независимости

Сама площадь перед отелем за свою историю меняла название не раз. В 1935–1977 годах она называлась площадью Калинина, с 1977-го по 1991-й – площадью Октябрьской революции, и только в августе 1991 года после провозглашения независимости Украины получила современное название – Майдан Независимости. А в 1960–1980-х годах из окон отеля ежегодно наблюдали за официальными празднованиями очередной годовщины Октябрьской революции с обязательными транспарантами, портретами и лозунгами на фасадах близлежащих зданий.

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Девяностые – двухтысячные: новое название, новые праздники

В 2001 году, к 10-летию независимости Украины, на площади вместо снесенного памятника Октябрьской революции установили Монумент Независимости – триумфальную колонну высотой 61 метр, которую венчает бронзовая фигура женщины в украинском национальном костюме, известная как Берегиня. В руках она держит ветку калины – позолоченный символ, который вместе с орнаментом костюма и лентами венка выделяется на фоне темной бронзы. В том же году отель получил название "Украина" и с тех пор ежедневно смотрит на символ возрожденной украинской государственности и свободы.

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Следующие десятилетия принесли на эту площадь новую традицию – многотысячные собрания, которые меняли ход истории страны. Зимой 2004 года, во время Оранжевой революции, палаточный городок на Майдане простоял вплоть до Нового года. Праздничную елку и флаги тогда можно было увидеть прямо на фоне освещенной вывески отеля.

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В более мирные годы та же площадь и та же крыша становились площадкой для совершенно другого зрелища – праздничных фейерверков ко Дню Независимости.

Сегодняшний день отеля "Украина": то же окно, другая эпоха

В 2024 году отель на приватизационном аукционе приобрел украинский предприниматель Максим Криппа. Новый владелец приступил к масштабной реконструкции здания, а в ночь на 24 мая 2026 года во время массированной ракетной атаки на Киев отель получил повреждения – взрывная волна выбила часть окон и повредила фасад. Работа заведения не прекратилась, а забитые досками окна вскоре расписали дети в стиле петриковской росписи.

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Сегодня "Украина" является одним из активов инвестиционного холдинга Максима Криппы ARS Capital. "Мы хотим, чтобы отель "Украина" оставался не просто символом Киева, а стал настоящей достопримечательностью послевоенной Украины – местом, которое олицетворяет ее новую эпоху, привлекает людей со всего мира и становится инвестиционным магнитом. Для нас важно сохранить его историю и, в то же время, дать ему новое амбициозное будущее", – подчеркнул Максим Криппа.

Несмотря на 65 лет и несколько эпох, вид с верхних этажей и сегодня остается одним из самых узнаваемых в городе: прямо под окнами – Майдан Независимости с колонной Берегини, а чуть дальше, над крышами старого Киева, – золотые купола Софийского собора.

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65 лет на одном месте

За шесть с половиной десятилетий здание ни разу не оставалось в стороне от того, что происходило внизу, на площади. Оно было свидетелем официальных парадов советской эпохи и палаточного городка "Оранжевой революции", салютов в честь Независимости и окон, выбитых взрывной волной. Менялись названия и улиц, и самого отеля, менялась власть, менялся даже сам силуэт центра столицы. Неизменным оставалось разве что одно: из окон гостиницы "Украина" всегда была видна главная площадь страны и люди, которые снова и снова выходили на нее, чтобы отстоять эту страну.

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