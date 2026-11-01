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В Ирпене провели в последний путь 32-летнюю маму двух маленьких дочерей, погибшую после удара армии России. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
2,7 т.
В Ирпене провели в последний путь 32-летнюю маму двух маленьких дочерей, погибшую после удара армии России. Видео
Погибла женщина. Источник: Скриншот из видео.

В Ирпене Киевской области простились с 32-летней Людмилой Швидкой, которая погибла в результате российского обстрела города. После ракетного удара семья потеряла не только близкого человека, но и дом, в котором жили три поколения семьи.

Известно, что трагедия произошла около 6:45 утра 19 октября. Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

В момент удара семья еще спала. Российская ракета попала в дом, после чего обрушились перекрытия и вспыхнул пожар.

Во время обстрела младшая дочь Людмилы чудом осталась жива. Старшая девочка прибежала на крик отца. Вместе им удалось добраться до балкона, откуда соседи помогли спустить ребенка.

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"В наш дом прилетела путинская консервная банка. Она забрала жизнь моей жены", – мужчина рассказал о пережитом ударе.

"Я и мои две дочери были в эпицентре взрыва. Мы находились примерно в пяти метрах от места разрыва. Когда все произошло, я начал громко звать жену, но из соседней комнаты на мой голос вышла только старшая дочь", – сказал мужчина.

Он добавил, что из-за разрушения дома семье пришлось выбираться со второго этажа, который уже начал обрушиваться. Лестничный пролет был завален, поэтому мужчина решил эвакуироваться с дочерью через балкон.

Мужчина все это время звал жену, однако Людмила уже не отвечала. Женщина погибла, а две маленькие девочки остались без мамы.

Кроме потери близкого человека, семья лишилась дома, в котором жили три поколения семьи.

Александр Маркушин призвал всех, у кого есть такая возможность, поддержать отца и его дочерей, переживших страшную трагедию. Городской голова выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Светлая память Людмиле Швидкой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ирпене Киевской области российская террористическая армия убила 32-летнюю женщину. У нее остались две маленькие дочери в возрасте пяти и семи лет.

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