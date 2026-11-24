Реставрационные работы в Софийском соборе Национального заповедника "София Киевская" помогли обнаружить скрытые картины, складывающиеся в три разных сюжета. Эта монументальная живопись доступна для осмотра впервые за полвека.

Видео дня

Фоторепортажем с презентации, проведенной внутри собора, в понедельник, 23 ноября, поделился "Укринформ". Отмечается, что средства на реставрацию были привлечены благодаря гранту ЮНЕСКО.

"Сегодня мы представляем вам работу наших талантливых реставраторов-монументалистов, которые работают в Софии. Это три сюжета – "Жены-мироносицы у Гроба Господня", "Апостолы Петр и Иоанн у Гроба Господня" и "Воскресение Господне", – рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Кроме того, посетителям показали раскрытую часть посвятительной надписи эпохи Могилянского возрождения Софии Киевской, в которой упоминается 1011 год как дата основания собора.

РЕКЛАМА

Первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий подчеркнул, что работа заповедника по восстановлению и реставрации Софийского собора – пример того, как медленными шагами, но системно можно добиться значительных результатов.

Главные истории дня

"Я хочу поздравить заповедник с завершением, собственно, этого процесса восстановления тех частей росписей Софийского собора, которые раньше были скрыты от нас", – сказал Вербицкий.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 июня 2026 года во время российского обстрела взрывная волна разрушила карниз на главной апсиде Софийского собора, исторического памятника национального значения с XI века. Это одно из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.