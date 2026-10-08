В Киеве приостановили работу метро и части общественного транспорта: в чём причина

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Силы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – ГенштабСилы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – ГенштабОтключения света в Украине. ИллюстрацияЭкстренный режим начали отменять: какие графики отключения света действуют в Киеве и ряде областей"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощения"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощенияЗачем нужен кредитный лимит, если есть собственные средства?Зачем нужен кредитный лимит, если есть собственные средства?Зеленский назвал фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоровЗеленский назвал фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоровРоссия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. ФотоРоссия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. ФотоПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphОккупанты сосредотачивают силы на Великобурлукском направлении: Трегубов рассказал о ситуации. КартаОккупанты сосредотачивают силы на Великобурлукском направлении: Трегубов рассказал о ситуации. КартаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояИллюстрация - отключение светаВ Украине снова отключают свет по графикам: энергетики объяснили, что происходит

В Киеве приостановили работу метро и части общественного транспорта: в чём причина

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 618
В Киеве приостановили работу метро и части общественного транспорта: в чём причина
В Киеве приостановили движение метро и работу эскалаторов

Вечером 8 октября в Киеве временно приостановили движение поездов метро и работу эскалаторов. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников питания.

КГГА сообщила, что из-за снижения напряжения в метрополитене временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов. В городской администрации отметили, что о возобновлении работы сообщат дополнительно.

Что известно

Очевидцы сообщают, что вечером 8 октября остановились все три линии киевского метро. В то же время в столице местами прекратили движение трамваи и троллейбусы.

В Киеве приостановили работу метро и части общественного транспорта: в чём причина

Временно приостановлено движение поездов. Источник: КГГА

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 7,7 т.
В Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фото
icon 7,7 т.
В Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 4,7 т.
Россия атаковала Киев с помощью дронов: есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото
icon 4,7 т.
Россия атаковала Киев с помощью дронов: есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 3,8 т.
Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Николай Скрипка. Фото
icon 3,8 т.
Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Николай Скрипка. Фото

Ситуация возникла на фоне проблем с электроснабжением. Верховная Рада также осталась без света, о чем сообщили народные депутаты.

КГГА пока не назвала время возобновления работы метро. В сообщении городской администрации говорится, что движение поездов и эскалаторов приостановили именно из-за снижения напряжения от внешних источников питания.

Движение возобновляется

На "синей" и "зеленой" линиях метро постепенно возобновляется движение поездов с увеличенными интервалами. Движение поездов на "красной" линии пока приостановлено.

Также сообщили, что из-за снижения напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта Киева.

Для перевозки пассажиров прорабатывается оперативное дублирование Борщаговской линии скоростного трамвая автобусами. О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

В Киеве приостановили работу метро и части общественного транспорта: в чём причина

Произошло аварийное отключение электроэнергии. Источник: ДТЭК

В ДТЭК добавили, что в Киеве из-за атаки врага произошло аварийное отключение электроэнергии. Графики отключений временно не действуют, а энергетики уже работают на местах. В компании отметили, что о любых изменениях будут сообщать в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, массовые отключения света по графикам возобновились с 6 октября. Ситуацию объяснили последствиями новых российских ударов по энергетике Украины.

Похожие темы
Обстрелы КиеваРоссийские обстрелыметроКиевэлектроэнергиятранспортВиталий КличкоВиталий Кличко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться