В Киеве вводят новую схему движения по мостам: что она предусматривает и когда начнет действовать

Уже с понедельника, 9 ноября, в столице Украины будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский. Он подчеркнул, что правоохранители вводят резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.

Детали схем

– Мост Патона: полицейские организуют реверсивное движение, а именно – в утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, вечером (16:00-20:00) – в направлении левого.

– Северный мост: на подъездах к нему патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд – для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет восстановлено.

РЕКЛАМА

– Южный мост: грузовой транспорт, который движется с левого берега на правый, будут направлять в объезд – через Дарницкий мост. Для легкового и общественного транспорта ограничения не вводятся.

Главные истории дня

"Подробные схемы движения в ближайшее время будут опубликованы на страницах патрульной полиции. Призываем водителей соблюдать эти ограничения и планировать маршруты заранее. В то же время правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что в МВД рассчитывают на сотрудничество со стороны столичной городской власти в вопросе реорганизации дорожного движения.

"Уже сегодня мы значительно увеличили количество экипажей полиции в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям. Наш приоритет – максимально помогать людям в условиях чрезвычайных вызовов безопасности в Киеве", – добавил Выговский.

Напомним, что Россия ночью 7 ноября ударила несколькими ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, контактные сети троллейбусов и линии электропередачи, движение транспорта остановили в обоих направлениях.