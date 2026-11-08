В Киеве вводят новую схему движения по мостам: что она предусматривает и когда начнет действовать

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Ученые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеПесков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккеюПесков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккеюПоказания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать. Иллюстративное фото.Показания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать: что изменится для украинцевМорская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноМорская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNМужчина просматривает бумаги за столом в поврежденном офисе с разбитым окномСотни ФОПов больше не спасут крупный бизнес от налогов: что государство готовит предпринимателямТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотВладимир ЗеленскийПоследствия российских обстрелов: Зеленский поручил сделать бесплатным проезд в наземном транспорте КиеваБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городе
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Киеве вводят новую схему движения по мостам: что она предусматривает и когда начнет действовать

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 мин
255
В Киеве вводят новую схему движения по мостам: что она предусматривает и когда начнет действовать
В Киеве вводят новые схемы движения между левым и правым берегами

Уже с понедельника, 9 ноября, в столице Украины будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский. Он подчеркнул, что правоохранители вводят резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.

 

В Киеве вводят новую схему движения по мостам: что она предусматривает и когда начнет действовать

В Киеве вводят новые схемы движения между левым и правым берегами. Источник: МВД

В Киеве вводят новую схему движения по мостам: что она предусматривает и когда начнет действовать

Подробные схемы движения в ближайшее время будут опубликованы на страницах полиции. Источник: МВД

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
3,6 т.
Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео
3,6 т.
Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,9 т.
В Киеве обнародовали схему движения по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Карта
1,9 т.
В Киеве обнародовали схему движения по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Карта
София ЗакревскаяСофия Закревская
60,7 т.
Враг нанес удар по Киеву и области: есть погибший, среди пострадавших – ребенок, перекрыт Северный мост. Фото и видео
60,7 т.
Враг нанес удар по Киеву и области: есть погибший, среди пострадавших – ребенок, перекрыт Северный мост. Фото и видео

Детали схем

Мост Патона: полицейские организуют реверсивное движение, а именно – в утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, вечером (16:00-20:00) – в направлении левого.

Северный мост: на подъездах к нему патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд – для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет восстановлено.

 – Южный мост: грузовой транспорт, который движется с левого берега на правый, будут направлять в объезд – через Дарницкий мост. Для легкового и общественного транспорта ограничения не вводятся.

В Киеве вводят новую схему движения по мостам: что она предусматривает и когда начнет действовать

Правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог. Источник: МВД

В Киеве вводят новую схему движения по мостам: что она предусматривает и когда начнет действовать

В Киеве вводят новые схемы движения между левым и правым берегами

"Подробные схемы движения в ближайшее время будут опубликованы на страницах патрульной полиции. Призываем водителей соблюдать эти ограничения и планировать маршруты заранее. В то же время правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что в МВД рассчитывают на сотрудничество со стороны столичной городской власти в вопросе реорганизации дорожного движения.

"Уже сегодня мы значительно увеличили количество экипажей полиции в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям. Наш приоритет – максимально помогать людям в условиях чрезвычайных вызовов безопасности в Киеве", – добавил Выговский.

Напомним, что Россия ночью 7 ноября ударила несколькими ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, контактные сети троллейбусов и линии электропередачи, движение транспорта остановили в обоих направлениях.

Похожие темы
Обстрелы КиеваВойна в УкраинеКиевУкраинаМинистерство внутренних дел Украины (МВС)Южный мостСеверный мостмост ПатонаИван ВыгивскийИван Выгивский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!