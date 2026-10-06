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В Киеве восстановили поврежденный в результате российского удара участок Северного моста: что известно

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
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В Киеве восстановили поврежденный в результате российского удара участок Северного моста: что известно
испытывает прицельные дроновые удары РФ. Источник: radiosvoboda.org

В Киеве завершили восстановление участка Северного моста, который был поврежден в результате российской атаки 4 октября. Коммунальщики восстановили конструкцию моста и дорожное покрытие, укрепили поврежденное основание проезжей части и привели участок в состояние, необходимое для безопасной эксплуатации.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация. Повреждения моста устраняли коммунальные службы, параллельно восстанавливая тепломагистраль, поврежденную во время той же атаки.

Что восстановили на Северном мосту

На поврежденном участке мостовики сначала укрепили основание проезжей части. После этого его перекрыли специальной металлической плитой, а поверх нее восстановили асфальтобетонное покрытие.

Помимо дорожного полотна, специалисты отремонтировали поврежденные элементы конструкции моста. Они соединяют отдельные части сооружения и обеспечивают его прочность и устойчивость.

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В КГГА отметили, что после проведенных работ поврежденный участок привели в состояние, необходимое для безопасной эксплуатации.

Таким образом, ремонт охватил не только поверхность дороги, но и основу проезжей части, а также конструктивные элементы самого моста, пострадавшие в результате удара.

В Деснянском районе восстановили горячее водоснабжение

Во время атаки 4 октября была повреждена также тепломагистраль вблизи Северного моста. Из-за этого жители Деснянского района Киева временно остались без горячего водоснабжения.

Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" восстановили поврежденную теплосеть. В настоящее время горячее водоснабжение для жителей района восстановлено.

Таким образом, коммунальным службам удалось одновременно устранить последствия удара для транспортной инфраструктуры и теплоснабжения столицы.

Северный мост подвергается прицельным дроновымударам

Атака 4 октября на Северный мост была не первой за эти дни. Россия, начиная с 1 октября, регулярно наносит прицельные удары с помощью дронов по этому мосту

Накануне, 3 октября, российский беспилотник также попал в мост, в результате чего были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Тогда пострадали два человека.

Утром 4 октября зафиксировали новое попадание уже в дорожное полотно Северного моста. В результате этой атаки также пострадали два человека: одного из них госпитализировали, другому медики оказали помощь на месте. Помимо моста, была повреждена тепломагистраль, что привело к перебоям с горячим водоснабжением в Деснянском районе.

После второго удара движение по мосту ограничивали на время проведения восстановительных работ. В настоящее время поврежденный 4 октября участок отремонтирован, а теплоснабжение для жителей Деснянского района восстановлено.

Как сообщал OBOZ.UA:

Первый удар по Северному мосту враг нанес 3 октября. В результате атаки были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

Утром 4 октября Россия нанесла повторный удар по Северному мосту в Киеве. Повреждено дорожное покрытие.

В связи с затруднениями в движении через Днепр, вызванными российскими обстрелами, в Киеве запустят 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express между правым и левым берегом. Эти электрички будут курсировать каждое утро и каждый вечер в часы пик.

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