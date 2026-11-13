В Киеве открыли коммунальный Центр жизнестойкости при поддержке ЮНИСЕФ и правительства Норвегии

В условиях постоянных атак российских захватчиков Киев делает все, чтобы предоставлять необходимые услуги жителям и поддерживать тех, кто нуждается в помощи. И один из таких шагов – создание коммунального Центра жизнестойкости при поддержке ЮНИСЕФ и правительства Норвегии.

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Центр открыли 13 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня вместе с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей и временно поверенной в делах Норвегии в Украине Кристин Энстад открыли в столице это пространство, где человек сможет получить комплексную помощь в одном месте", – написал Кличко.

По словам Кличко, в центре будут оказывать психологическую поддержку, помогать разобраться с социальными вопросами, оформлением документов, получением положенных выплат и услуг. При необходимости специалисты смогут направить горожан к другим специалистам и организациям.

"В Центре будет работать и направление по реагированию на последствия российских обстрелов. А для людей, оказавшихся в кризисной ситуации и не имеющих возможности вернуться домой, предусмотрено место для временного ночлега. Помощь будет доступна людям с разными жизненными обстоятельствами. Центр работает в координации с городскими службами и усиливает уже существующую систему социальной защиты", – сообщил мэр.

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По данным мэра Киева, при поддержке ЮНИСЕФ реабилитационные центры для детей и людей с инвалидностью получили солнечные панели и системы накопления энергии. Партнеры помогли оборудовать пространство для временного перемещения детей с инвалидностью. Помогают обеспечивать укрытия, восстанавливать образовательные учреждения после обстрелов. Предоставляют прямую финансовую помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью подгруппы А.

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