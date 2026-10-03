В Киеве начнут строить переправы через Днепр: Калашник рассказал, как будут преодолевать последствия повреждения мостов

В столице появятся насыпные дамбы с понтонными переправами через Днепр; строительство должно начаться уже на следующей неделе (то есть 5–11 октября). В долгосрочной перспективе также рассматривается вариант создания туннеля под рекой, который соединит правый и левый берега.

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Об этом рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Он заявил "Суспільному", что главным приоритетом является усиление защиты существующих мостов, но сейчас рассматриваются альтернативные варианты сообщения.

"Неотложные решения – это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся... Эта работа уже начата (подготовительные работы. – Ред.). Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом их критичности.

Город самостоятельно этим не занимался, поэтому сейчас принято решение, что этим займутся министерство, Агентство восстановления, военные совместно со столичными властями", – сказал чиновник.

По его оценке, на возведение таких переправ потребуется до трех месяцев времени. Локации для строительства уже определены. Дополнительные переправы должны обеспечить по меньшей мере половину пропускной способности имеющихся киевских мостов.

"У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача – сохранить эту пропускную способность", – отметил министр.

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Он добавил, что альтернативные пути должны появиться не только в Киеве, но и в других регионах Украины – и не только на Днепре.

Также в Министерстве восстановления рассматривают варианты с быстровозводимыми бетонными конструкциями и, в долгосрочной перспективе, туннелем под Днепром. Нюанс – в стоимости работ, поэтому реализация этих проектов возможна только при поддержке партнеров.

"Сейчас мы можем начать поиск инвестиций, доноров, международных партнеров и реализовывать то, что должно обеспечить сообщение между левым и правым берегами… Есть расчеты – это десятки миллиардов гривен, а иногда, когда речь идет об огромных инфраструктурных объектах, – сотни. Поэтому позволить себе это сейчас нет финансовой возможности. Но стоит задача найти такой ресурс", – сказал Калашник.

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Сохранение мостов является главным приоритетом

Министр заверил, что для защиты этих критически важных объектов военные задействовали "максимальное количество техники".

"Понятно, что у каждого (моста. – Ред.) есть запас прочности. И наша первая задача – обеспечить защиту с воздуха, чем мы и занимаемся совместно с военными. То есть первая очередь – не допустить поражения. Вторая часть – обеспечить защиту. Третья – быстрое восстановление. И четвертая – принятие решений относительно альтернативных резервных переправ, то есть строительство новых объектов альтернативной мостовой инфраструктуры", – пояснил Калашник.

Как писал OBOZ.UA, 1, 2 и 3 октября войска государства-агрессора России осуществляли дроновые атаки по Южному мосту в украинской столице. Ответственность за эти обстрелы может нести отдельная 50-я бригада БПС ВГК "Варяг". Это подразделение противника специализируется на применении и изучении беспилотных систем дальнего действия.