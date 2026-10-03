В Киеве начнут строить переправы через Днепр: Калашник рассказал, как будут преодолевать последствия повреждения мостов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Деоккупировано 125–140 квадратных километров": Зеленский о результатах операции "Вивальди""Деоккупировано 125–140 квадратных километров": Зеленский о результатах операции "Вивальди""Во время взрыва находился в блиндаже": спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя Украины"Во время взрыва находился в блиндаже": спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя УкраиныОружие, золото и почти €800 тысяч в крипте: в Испании расследуют дело против пророссийского блогера Шария. ПодробностиОружие, золото и почти €800 тысяч в крипте: в Испании расследуют дело против пророссийского блогера Шария. ПодробностиЗнаменитая украинская прыгунья в высоту покинула Украину и нашла новую работу в Грузии. ВидеоЗнаменитая украинская прыгунья в высоту покинула Украину и нашла новую работу в Грузии. ВидеоПутин начал считать, что он тот, кто может принимать решения, – ЗеленскийПутин начал считать, что он тот, кто может принимать решения, – ЗеленскийВСУ ударили по пусковым установкам "Искандер" в Брянской области, – ЗеленскийВСУ ударили по пусковым установкам "Искандер" в Брянской области, – ЗеленскийУкраинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в ВСУ. ВидеоУкраинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в ВСУ. ВидеоВсе тайны раскроются: каких знаков зодиака ждут кардинальные перемены в октябреВсе тайны раскроются: каких знаков зодиака ждут кардинальные перемены в октябреВраг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: трое раненых. ФотоВраг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: трое раненых. ФотоЛюбовь постучится в дверь: этих знаков зодиака ждет эмоциональный октябрьЛюбовь постучится в дверь: этих знаков зодиака ждет эмоциональный октябрь

В Киеве начнут строить переправы через Днепр: Калашник рассказал, как будут преодолевать последствия повреждения мостов

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read3 мин
icon 1,5 т.
Южный мост
Южный мост. Иллюстративное фото. Источник: kyivcity.gov.ua

В столице появятся насыпные дамбы с понтонными переправами через Днепр; строительство должно начаться уже на следующей неделе (то есть 5–11 октября). В долгосрочной перспективе также рассматривается вариант создания туннеля под рекой, который соединит правый и левый берега.

Об этом рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Он заявил "Суспільному", что главным приоритетом является усиление защиты существующих мостов, но сейчас рассматриваются альтернативные варианты сообщения.

"Неотложные решения – это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся... Эта работа уже начата (подготовительные работы. – Ред.). Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом их критичности.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,9 т.
Флеш: в Киеве есть ретрансляторы, обеспечивающие управление "Шахедами"
icon 1,9 т.
Флеш: в Киеве есть ретрансляторы, обеспечивающие управление "Шахедами"
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,7 т.
Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября
icon 1,7 т.
Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,5 т.
Как работают мосты в Киеве во время воздушной тревоги: свежие данные
icon 1,5 т.
Как работают мосты в Киеве во время воздушной тревоги: свежие данные

Город самостоятельно этим не занимался, поэтому сейчас принято решение, что этим займутся министерство, Агентство восстановления, военные совместно со столичными властями", – сказал чиновник.

По его оценке, на возведение таких переправ потребуется до трех месяцев времени. Локации для строительства уже определены. Дополнительные переправы должны обеспечить по меньшей мере половину пропускной способности имеющихся киевских мостов.

"У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача – сохранить эту пропускную способность", – отметил министр.

Он добавил, что альтернативные пути должны появиться не только в Киеве, но и в других регионах Украины – и не только на Днепре.

Также в Министерстве восстановления рассматривают варианты с быстровозводимыми бетонными конструкциями и, в долгосрочной перспективе, туннелем под Днепром. Нюанс – в стоимости работ, поэтому реализация этих проектов возможна только при поддержке партнеров.

"Сейчас мы можем начать поиск инвестиций, доноров, международных партнеров и реализовывать то, что должно обеспечить сообщение между левым и правым берегами… Есть расчеты – это десятки миллиардов гривен, а иногда, когда речь идет об огромных инфраструктурных объектах, – сотни. Поэтому позволить себе это сейчас нет финансовой возможности. Но стоит задача найти такой ресурс", – сказал Калашник.

Сохранение мостов является главным приоритетом

Министр заверил, что для защиты этих критически важных объектов военные задействовали "максимальное количество техники".

"Понятно, что у каждого (моста. – Ред.) есть запас прочности. И наша первая задача – обеспечить защиту с воздуха, чем мы и занимаемся совместно с военными. То есть первая очередь – не допустить поражения. Вторая часть – обеспечить защиту. Третья – быстрое восстановление. И четвертая – принятие решений относительно альтернативных резервных переправ, то есть строительство новых объектов альтернативной мостовой инфраструктуры", – пояснил Калашник.

Как писал OBOZ.UA, 1, 2 и 3 октября войска государства-агрессора России осуществляли дроновые атаки по Южному мосту в украинской столице. Ответственность за эти обстрелы может нести отдельная 50-я бригада БПС ВГК "Варяг". Это подразделение противника специализируется на применении и изучении беспилотных систем дальнего действия.

Похожие темы
КиевСеверный мостНиколай КалашникНиколай Калашник
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться