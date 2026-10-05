В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажного дома. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник устроил стрельбу с балкона одного из жилых домов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от прохожих о том, что в Днепровском районе с балкона одного из жилых домов стреляет неизвестный мужчина.

Правоохранители быстро установили квартиру, из которой раздавались выстрелы, и задержали нарушителя. Выяснилось, что мужчина, находясь на балконе восьмого этажа, достал стартовый пистолет и трижды выстрелил вверх.

"Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения – проверка с помощью прибора "Драгер" показала 1,53 промилле алкоголя", – уточнили в пресс-службе.

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По факту хулиганства начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), а нарушителю сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, открыл стрельбу на детской площадке. В результате инцидента ранения получили двое мужчин.