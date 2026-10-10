В Киеве усилят охрану порядка и увеличат количество патрулей: что происходит
Пункт несокрушимости в КиевеВ связи с отключениями света в Киеве в темное время суток будет усилена охрана общественного порядка. Количество патрулей правоохранителей – полицейских и нацгвардейцев – увеличится.
Об этом объявил министр внутренних дел Иван Выгивский. На своей странице в Facebook он сообщил, что 9 октября под председательством президента состоялось селекторное совещание. Его созвали из-за сложной ситуации в столице с отключениями электроэнергии и перебоями в работе коммунальной инфраструктуры.
"Усиливаем охрану общественного порядка – в темное время суток увеличиваем на улицах количество патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии", – написал глава МВД.
Кроме того, министр поручил ГСЧС безотлагательно организовать в столице пункты оказания помощи гражданам.
Первые Пункты несокрушимости были развернуты на правом берегу Киева: в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах.
"В случае необходимости мы увеличим количество таких пунктов как в столице, так и в других регионах. В установленных ГСЧС палатках граждане могут подзарядить гаджеты и получить доступ к Wi-Fi", – сообщил Выгивский.
Отдельно он доложил премьер-министру о помощи подразделений, подчиненных МИД, в защите объектов критической инфраструктуры, в частности мостов.
"Прилагаем максимум усилий, чтобы планы россиян парализовать столицу остались безуспешными", – подытожил глава МВД.
Как писал OBOZ.UA, столичная подземка во время воздушной тревоги работает как укрытие – в такие моменты на платформах находится много людей. Ради их безопасности, когда угроза сохраняется длительное время, изменяется движение поездов на "красной" линии метро.
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