В Киеве пытаются отменить передачу коммунальной земли стоимостью 13 млн гривен для обслуживания несуществующего дома. Карта

Соломенская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском, чтобы отменить регистрацию права собственности на дом, которого фактически нет, а также регистрацию земли в Государственном земельном кадастре. Речь идет о коммунальном участке стоимостью более 13 млн гривен.

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В Киевской городской прокуратуре отметили, что спутниковый мониторинг за последние 25 лет и осмотр территории подтвердили отсутствие каких-либо сооружений. При этом землю зарегистрировали для обслуживания этой недвижимости.

Незаконная регистрация

По данным прокуратуры, право собственности на несуществующий объект недвижимости зарегистрировали за частным обществом. При этом Киевский городской совет не принимал решения о предоставлении земли, а адрес дому не присваивали.

Несмотря на это, земельный участок площадью 0,25 га сформировали и зарегистрировали в Государственном земельном кадастре. Его целевое назначение – строительство и обслуживание административных зданий и офисных зданий компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли.

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В прокуратуре считают, что регистрация права собственности на несуществующее здание создала искусственные основания для получения коммунальной земли на внеконкурсных условиях.

После выявления нарушений прокуроры обратились в суд с требованием отменить соответствующие регистрации.

В настоящее время Хозяйственный суд города Киева открыл производство по иску прокуратуры и назначил подготовительное судебное заседание.

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