В Киеве могут построить туннель под Днепром? Калашник объяснил, насколько это реально

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник заявил, что строительство тоннелей под Днепром в Киеве – хорошая идея. Реализация такого проекта может занять около двух-трех лет.

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Ориентировочная стоимость такого тоннеля без дублирования метрополитена – 400-500 млн долларов. Об этом Калашник сказал во время общения с медиа, передает корреспондент OBOZ.UA.

При этом потенциальный проект с метро даже не обсуждается, отметил он.

По словам министра, сейчас продолжаются предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком о привлечении 100 млн долларов, которые позволили бы начать строительство простейшего тоннеля.

"Стоит начинать уже сейчас, но главное – финансовый ресурс. Для того чтобы найти его, нужно работать над этим", – сказал Калашник.

Он рассказал, что с инициативой реализовать такой проект в Киеве выступила компания-посредник, однако она так и не ответила на запрос о наличии опыта строительства подобных объектов, ресурсов и готовности начать работы.

"Была компания-посредник, была хорошая инициатива реализовать это. Это непременно нужно делать. Если мы начнем сегодня, то года через два-три закончим. Если мы отложим и начнем через три года, то закончим через шесть лет", – отметил чиновник.

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Калашник добавил, что для реализации проекта также можно использовать наработки предыдущих лет, однако уже имеющиеся проекты нуждаются в актуализации.

"Сейчас все находится на стадии идеи, концепции и проектирования", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начали строить дополнительные мостовые переправы через Днепр, которые должны стать альтернативными маршрутами на случай повреждения основной инфраструктуры. Первые переправы планируют запустить в начале 2027 года. Всего в Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу.

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