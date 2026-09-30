В Киеве горела киностудия Довженко: что известно о причинах и последствиях. Видео
В среду, 30 сентября, в Киеве произошел пожар на территории киностудии имени Александра Довженко, расположенной в Шевченковском районе столицы. Причиной инцидента стали отключения света и перепады напряжения, вызванные атаками РФ.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Подробности инцидента раскрыли на официальной странице киностудии в Facebook.
Подробности инцидента
В КГГА сообщили, что на территории киностудии им. Довженко возник пожар, отметив, что, по предварительной информации, в одном из павильонов горят аккумуляторы.
На место происшествия выехали подразделения спасательных служб.
Впоследствии на странице киностудии сообщили, что задымление произошло в непроизводственном помещении. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждений имущества и материального ущерба не зафиксировано.
"Инцидент произошел на фоне сложной энергетической ситуации в столице, вызванной вражескими атаками, вынужденными отключениями электроэнергии и перепадами напряжения", – говорится в сообщении.
В киностудии поблагодарили подразделения ГСЧС и ДТЭК за оперативность и профессиональную работу, а также всех неравнодушных, кто откликнулся и присоединился к оказанию помощи.
Как сообщал OBOZ.UA, во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. Вследствие обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую коллекцию костюмов Украины.
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