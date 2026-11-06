"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи Киеву

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия НовицкогоИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЭкстренные отключения света начались в Киеве и 4 областях: все графики на 6 ноября"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денег
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи Киеву

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
4,1 т.
"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи Киеву
Виталий Кличко. Источник: пресс-служба КГГА

Разговоры о создании "коридоров" для помощи Киеву во время энергетического кризиса звучат цинично из уст людей, которые долгое время блокировали утверждение Плана устойчивости столицы.

Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, городские власти делают все для жизнеобеспечения столицы и прорабатывают различные варианты развития событий, поскольку враг усиливает атаки на энергетику и теплогенерацию, на системы водоснабжения.

"Кто-то сегодня говорит о каких-то "кабинетах-коридорах" для помощи Киеву. Это после того, как почти полгода цинично не утверждали План устойчивости столицы! И рассказывали разные "легенды", – заявил Кличко в опубликованном видео.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
7,2 т.
Встав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. Фото
7,2 т.
Встав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,3 т.
В Киеве пьяный водитель устроил стрельбу из-за отказа девушки поехать с ним. Подробности и фото
3,3 т.
В Киеве пьяный водитель устроил стрельбу из-за отказа девушки поехать с ним. Подробности и фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,1 т.
Дожди с мокрым снегом: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 ноября
3,1 т.
Дожди с мокрым снегом: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 ноября

Он отметил, что в столице с весны работает энергетический штаб по жизнеобеспечению города.

"К нему столица привлекла экспертов, энергетиков, практиков, ученых. Штаб разработал возможные меры для разных сценариев ситуации", – сказал мэр, подчеркнув, что "не обо всем можем публично говорить"."}

Он также заметил, что эксперты единодушно подтверждают: "при такой интенсивности атак врага без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов под большим вопросом".

"Потому что когда прилетает сразу несколько ракет или дронов, никакие защитные сооружения с этим не справятся", – отметил мэр.

Похожие темы
энергетическая независимостьВойна в УкраинеОбстрелы КиеваКиевЭнергетикаВиталий КличкоВиталий Кличко
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!