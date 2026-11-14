Сколько нужно времени, чтобы восстановить движение метро по Южному мосту в Киеве: министр назвал срок

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
45 минут до катастрофы. Северная Ирландия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций45 минут до катастрофы. Северная Ирландия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги нацийВраг нанес удар по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших – 7-летний ребенокВраг нанес удар по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших – 7-летний ребенокПилот украинского истребителя поразил ракетой российский дрон-камикадзе "Герань-4". ВидеоПилот украинского истребителя поразил ракетой российский дрон-камикадзе "Герань-4". ВидеоОля Фреймут показала результат операции по подтяжке груди спустя четыре месяца и рассказала о сложной реабилитации. ФотоОля Фреймут показала результат операции по подтяжке груди спустя четыре месяца и рассказала о сложной реабилитации. ФотоZALA Z-61 КощейУкраинские военные уничтожили одну из новых разработок российского ВПК "Кощей". ВидеоЛьвиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно F-16: Хмара рассказал о критически важном ресурсе ВВСЛьвиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно F-16: Хмара рассказал о критически важном ресурсе ВВСУкраинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видеоУкраинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видеоГде смотреть Свитолину в полуфинале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026Где смотреть Свитолину в полуфинале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026Где в Украине на дорогах появятся спецавтомобили-"фантомы" и как они работают: рассказываемГде в Украине на дорогах появятся спецавтомобили-"фантомы" и как они работают: рассказываемСвечаНа Запорожье враг убил FPV-дроном мужчину на скутере
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сколько нужно времени, чтобы восстановить движение метро по Южному мосту в Киеве: министр назвал срок

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
2,1 т.
Сколько нужно времени, чтобы восстановить движение метро по Южному мосту в Киеве: министр назвал срок
Южный мост в Киеве. Источник: Вечерний Киев

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник заявил, что для восстановления движения метро по Южному мосту в Киеве потребуется два-три месяца. Это срок при условии, что войска РФ не нанесут по переправе новых ударов.

Об этом Калашник сказал во время общения с медиа, передает корреспондент OBOZ.UA. По его словам, такой срок определили в экспертном заключении "Национального института развития инфраструктуры".

Министр подчеркнул, что, поскольку Южный мост находится в коммунальной собственности, его будут восстанавливать за счет городского бюджета.

"Южный мост является коммунальным, и работы будут проводиться за счет городского бюджета, возможно, даже силами самого метрополитена", – сказал он.

По состоянию на сейчас "зеленая" ветка киевского метрополитена не курсирует между станциями "Славутич" и "Выдубичи". Причиной стали повреждения Южного моста в результате российских обстрелов – переправу сначала атаковали дронами, а затем и баллистическими ракетами.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,3 т.
На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Дрозденко. Фото
3,3 т.
На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Дрозденко. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
2,6 т.
В Киеве молодой человек напал с ножом на соседа из-за замечания по поводу шума в 6 утра. Подробности и фото
2,6 т.
В Киеве молодой человек напал с ножом на соседа из-за замечания по поводу шума в 6 утра. Подробности и фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,0 т.
В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео
1,0 т.
В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Видео

"Сейчас поезда метро на "зеленой" линии курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Движение поездов метрополитена по Южному мосту пока временно приостановлено", – отмечали в КП "Киевский метрополитен".

Сколько нужно времени, чтобы восстановить движение метро по Южному мосту в Киеве: министр назвал срок

Южный мост на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Что касается Северного моста в Киеве, который тоже атаковали россияне, то его восстановят за два месяца, сказал Калашник, но также при условии отсутствия новых ударов.

Ранее мы писали о том, что в Киеве начали строить дополнительные мостовые переправы через Днепр, которые должны стать альтернативными маршрутами на случай повреждения основной инфраструктуры. Первые переправы планируют запустить в начале 2027 года. Всего в Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу.

Как сообщал OBOZ.UA, с 9 ноября в столице Украины ввели резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.

Похожие темы
Новости Киева и Киевской областиОбстрелы КиеваКиевское метроКиевЮжный мостМинистерство восстановления, инфраструктуры и транспортаметроНиколай КалашникНиколай Калашник
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!