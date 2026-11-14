Сколько нужно времени, чтобы восстановить движение метро по Южному мосту в Киеве: министр назвал срок

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник заявил, что для восстановления движения метро по Южному мосту в Киеве потребуется два-три месяца. Это срок при условии, что войска РФ не нанесут по переправе новых ударов.

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Об этом Калашник сказал во время общения с медиа, передает корреспондент OBOZ.UA. По его словам, такой срок определили в экспертном заключении "Национального института развития инфраструктуры".

Министр подчеркнул, что, поскольку Южный мост находится в коммунальной собственности, его будут восстанавливать за счет городского бюджета.

"Южный мост является коммунальным, и работы будут проводиться за счет городского бюджета, возможно, даже силами самого метрополитена", – сказал он.

По состоянию на сейчас "зеленая" ветка киевского метрополитена не курсирует между станциями "Славутич" и "Выдубичи". Причиной стали повреждения Южного моста в результате российских обстрелов – переправу сначала атаковали дронами, а затем и баллистическими ракетами.

"Сейчас поезда метро на "зеленой" линии курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Движение поездов метрополитена по Южному мосту пока временно приостановлено", – отмечали в КП "Киевский метрополитен".

Что касается Северного моста в Киеве, который тоже атаковали россияне, то его восстановят за два месяца, сказал Калашник, но также при условии отсутствия новых ударов.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве начали строить дополнительные мостовые переправы через Днепр, которые должны стать альтернативными маршрутами на случай повреждения основной инфраструктуры. Первые переправы планируют запустить в начале 2027 года. Всего в Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу.

Как сообщал OBOZ.UA, с 9 ноября в столице Украины ввели резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.

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