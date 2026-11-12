Чтобы снова зима не пришла неожиданно: Киевский облсовет поддержал инициативу ''ЕС'' и создал комиссию для проверки выполнения ''планов устойчивости''

Киевский областной совет поддержал инициативу "Евросолидарности" и создал временную контрольную комиссию, которая будет проверять выполнение "планов устойчивости" и готовность объектов жизнеобеспечения и критической инфраструктуры Киевщины к зимнему периоду.

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Инициатором создания комиссии стал депутат Киевского областного совета из фракции "ЕС" Владимир Горковенко. Об этом сообщили в "Евросолидарности".

Горковенко отметил, что у депутатов возникло много вопросов по выполнению планов устойчивости в области и почему жители по 4 дня сидят без света.

"Зима на носу, а некоторые меры до сих пор не профинансированы. У нас есть энергообъекты, которые получили в свою защиту ноль обещанного финансирования. И теперь предлагается их перенести на следующий год", – отметил Горковенко.

Решение поддержали все фракции областного совета: "Европейская Солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина" и "За будущее". За него проголосовали 57 депутатов. Главой комиссии избрали депутата от "ЕС" Романа Титикала.

Комиссия будет проверять состояние выполнения Региональной программы устойчивости и комплексного плана устойчивости Киевской области на 2026 год, а также соответствующих местных программ и планов устойчивости территориальных общин.

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Среди основных задач – оценка реальной возможности общин обеспечивать водо- и теплоснабжение, а также бесперебойную работу больниц и учреждений социальной сферы во время длительных отключений электроэнергии.

Отдельное внимание будет уделено проверке финансирования и фактическим результатам работ. Комиссия должна сопоставить предусмотренные средства с реальными объемами выполненных работ и оборудования, в том числе проверить использование средств государственного, областного и местных бюджетов.

Как отмечается в тексте решения, комиссия также должна "определить потребности общин в поддержке со стороны области".

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Срок полномочий комиссии составит один год со дня ее образования. В то же время предусмотрена регулярная отчетность: не позднее чем через шесть месяцев комиссия должна подать на рассмотрение сессии письменный отчет о проделанной работе с выводами и предложениями. Кроме того, каждые три месяца она проинформирует профильную постоянную комиссию областного совета о результатах своей деятельности.

Создание временной контрольной комиссии должно обеспечить депутатский контроль не только за формальным выполнением планов устойчивости, но и реальным состоянием подготовки общин Киевщины к зиме, эффективностью использования средств и готовностью критической инфраструктуры работать в условиях возможных длительных отключений электроэнергии.