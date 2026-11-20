Мэр Киева Виталий Кличко выступил онлайн на учредительном заседании совместного консультативного комитета между Европейским комитетом регионов и Украиной, которое проходит в Брюсселе.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Как почетный член Европейского комитета регионов, хорошо знаю, насколько важно, когда города и регионы имеют реальный голос при принятии решений", – отметил Кличко.

Глава столицы поблагодарил европейских партнеров и всех, кто приложил усилия, чтобы этот комитет был создан и работал.

"Это, по сути, еще один шаг к европейскому будущему Украины. И еще одна возможность для украинских общин, которые проводят реформы на евроатлантическом пути Украины, формировать политику снизу – по запросу людей", – отметил Кличко.

Мэр отдельно выразил благодарность ЕКР за системную поддержку украинских общин во время энергетического кризиса прошлой зимой.

"Чрезвычайно своевременен и новый призыв партнеров о практической помощи Украине для преодоления вызовов этой зимы. Он включает три ключевых направления поддержки: энергетическую помощь, обеспечение жизненно необходимых услуг, экспертную поддержку", – отметил Кличко.

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По словам главы столицы, эту помощь предлагают реализовать через три механизма: уже существующие партнерства между европейскими и украинскими муниципалитетами; национальные механизмы государств ЕС и механизм для частных организаций; через Ассоциацию городов Украины.

"Мы открыты к сотрудничеству и готовы обеспечить всю необходимую коммуникацию, чтобы этот призыв партнеров превратился в реальную помощь для миллионов украинцев в общинах", – написал Кличко.

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