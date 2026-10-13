Рассказал, как Киев готовится к зиме: Кличко принял участие в заседании Европейского комитета регионов

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в онлайн-режиме в пленарном заседании Европейского комитета регионов, которое проходит в эти дни в Брюсселе.

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Об этом он сообщил в Telegram.

"Рассказал, как украинская столица преодолевает вызовы войны и последствия массированных вражеских атак. Рассказал, как Киев готовится к зиме, обеспечивая стабильную работу систем тепло-, водо- и электроснабжения", — написал Кличко.

Он подчеркнул, что городу требуется дополнительная помощь международных партнеров. По словам мэра, Киеву по-прежнему нужны системы резервного питания, трансформаторы и оборудование для ремонта энергетических, тепловых и водопроводных сетей.

"Поблагодарил президента Европейского комитета регионов Кати Тютто и председателя Рабочей группы по вопросам Украины Антье Гроттер за поддержку Украины. В частности, за направленное письмо в европейские города и регионы с призывом оказать украинским органам местного самоуправления срочную помощь в преддверии зимы. Подчеркнул также важность развития местного самоуправления в Украине, укрепления потенциала украинских общин, а также необходимость продолжения реформы децентрализации", — добавил Кличко.