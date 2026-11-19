Вечером в четверг, 19 ноября, в результате российской атаки на Киев был поврежден Владимирский кафедральный патриарший собор. Ударная волна выбила часть окон в алтарной части храма, а также повредила его фасад.

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Выбитые окна вместе с рамами упали внутрь собора, а осколки повредили припаркованные поблизости автомобили. Об этом сообщила Православная церковь Украины на своей странице в Facebook.

Какие повреждения получил Владимирский собор

По информации ПЦУ, эповреждения храму нанесла взрывная вол от взрыва, прогремевшего неподалеку. В результате часть окон в алтаре выбило вместе с рамами, которые упали внутрь здания.

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Кроме того, пострадали отдельные элементы восточного фасада собора. Осколки также разлетелись по прилегающей территории и повредили автомобили, припаркованные на обочине.

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Чем уникален Владимирский собор

В Православной церкви Украины подчеркнули, что Владимирский собор является выдающимся духовным, культурным и историческим памятником, расположенным в центре Киева.

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Стены храма украшают шедевры монументального иконографического искусства XIX века, имеющие мировое значение.

В ПЦУ осудили очередную российскую атаку, в результате которой пострадало украинское культурное наследие. Представители церкви подчеркнули, что Россия должна понести ответственность за повреждение исторической святыни.

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Последствия российских атак на столицу

Напомним, в четверг, 19 ноября, российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. В Подольском районе вражеский дрон попал в трехэтажное офисное здание, вызвав пожар. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, повреждения зафиксировали в нескольких районах столицы. В частности, в Голосеевском районе загорелся автомобиль на парковке медицинского центра, а в Шевченковском обломки упали на крышу восьмиэтажного дома. Также на Подоле пострадал старейший дом Киева.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в день 975-летия Киево-Печерской лавры напомнил о российских ударах по православной святыне. Глава государства осудил атаки оккупантов на одну из важнейших духовных и исторических достопримечательностей Украины.