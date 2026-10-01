Российский удар по зданию президиума Национальной академии наук Украины 28 сентября унес жизни двух человек. Одной из жертв путинской армии стал ученый Валерий Котенко.

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Тело мужчины обнаружили под завалами разрушенного здания. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Их убила Россия".

Последствия террора

Российские оккупанты 28 сентября целенаправленно атаковали здание президиума Национальной академии наук Украины в самом центре Киева. Для убийства мирных жителей россияне применили реактивный беспилотник. Вследствие удара здание получило существенные повреждения.

Тело погибшего мужчины обнаружили спасатели под завалами разрушенных конструкций. Удар пришелся непосредственно на кабинет ученого.

Посвятил жизнь науке

Валерий Котенко был кандидатом физико-математических наук, возглавлял Научно-организационный отдел Президиума НАН Украины и работал первым заместителем главного ученого секретаря Академии.

Всего в результате удара по зданию НАН Украины россиянами были убиты два человека, еще шестеро получили травмы. Вторая жертва – 44-летняя Наталья Букало, работавшая помощницей вице-президента Национальной академии наук. Пострадал также муж Натальи – Вячеслав Букало. Мужчина работал в аппарате президиума НАН Украины и кандидат физико-математических наук.

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Напомним, в результате российского удара по зданию президиума Национальной академии наук Украины в Киеве пострадал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин. По предварительным данным, его травмы незначительны.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, днем 28 сентября Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки с использованием дронов было повреждено здание Национальной академии наук Украины. Здание охватило пламя в тот момент, когда внутри находились люди.