Российские захватчики в ночь на 20 ноября атаковали Киев баллистическими ракетами. Атака ведется волнами и продолжается прямо сейчас. Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности и сообщают о движении ракет в направлении столицы.

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Первые сообщения об опасности появились в 01:21. В ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области РФ.

В 1:28 в некоторых пабликах сообщили о якобы мощных взрывах в столице. Одновременно мониторинговые ресурсы ВВС отметили, что одной из целей мог быть столичный мост. Позже это косвенно подтвердил мэр столицы.

Вторая волна повторилась в 1:56. Воздушные силы сообщили о возможном применении баллистического вооружения из района Миллерово Ростовской области.

Среди возможных средств поражения военные назвали ракеты типа "Искандер-М", "Циркон" и С-400.

В 2:11 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях ракетной атаки. По его словам, в Оболонском районе столицы в результате падения обломка ракеты возник пожар в трехэтажном здании.

А в 2:39 он добавил, что в Голосеевском районе произошло "попадание по территории объекта инфраструктуры". Там произошло возгорание офисного здания на территории.

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В Подольском районе также загорелось здание в нежилой застройке.

"Также попадание на открытой территории возле одного из мостов" – рассказал мэр.

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Как сообщал OBOZ.UA, вечером в четверг, 19 ноября, в результате российской атаки получил повреждения Владимирский кафедральный патриарший собор. Взрывная волна выбила часть окон в алтарной части храма, а также повредила его фасад.

В целом 19 ноября, российские оккупанты атаковали Киев ударными БПЛА. В Подольском районе вражеский дрон попал в трехэтажное офисное здание, вызвав пожар. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

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