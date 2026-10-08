Россия атаковала один из важных для Киева энергообъектов, – Шмыгаль

Вечером 8 октября в Киеве произошло массовое отключение электроэнергии. Авария была вызвана очередным российским обстрелом энергетической инфраструктуры.

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"Произошла атака на один из важных для Киева энергообъектов", – сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Чиновник не уточнил подробностей, но заверил, что энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. "Задействованы все службы", – заявил он.

Последствия российского удара

Из-за обстрела в столице было приостановлено движение метро, а также части троллейбусов и трамваев, поэтому на остановках наземного транспорта образовались огромные очереди.

В области возникли проблемы с водоснабжением и водоотведением. Снижение давления в водопроводных сетях наблюдалось и на правом берегу Киева, в частности в Голосеевском, Печерском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах.

Свет пропал также в здании Верховной Рады, о чем сообщали народные депутаты Украины. В ДТЭК подтвердили аварию, уточнив, что из-за этого графики отключений временно не действовали.

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Благодаря усилиям специалистов вечером движение поездов метро постепенно восстанавливалось, хотя и с увеличенными интервалами.

"В результате вражеского обстрела произошло отключение нескольких элементов электрической сети, обеспечивающей электроснабжение г. Киева. Из-за этого в отдельных районах столицы возникли перебои с электроснабжением значительного числа потребителей", – информировали в Министерстве энергетики.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия продолжает обстрелы украинской энергетики. На этом фоне в ряде регионов вернулись графики отключений света – это необходимо, чтобы уберечь энергосистему от перегрузки и аварий.

Главные истории дня

– 9 октября в части областей Украины также будут почасовые отключения. По плану, они будут действовать с 00:00 до 23:59, однако энергетики предупреждают: изменения не исключены. При этом, по сравнению с 8 октября, графики будут ужесточены: объем отключений в пятницу составит от 0,5 до 2 очередей, тогда как в четверг речь шла максимум об 1,5 очереди.