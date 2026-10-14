Россия нанесла ракетный удар по Киеву: сообщается о проблемах с электроснабжением

Утром 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. Под обстрел попали объекты энергетики.

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После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои со светом фиксируются и на правом берегу. Об этом пишут местные паблики.

Киев частично обесточен

Утром 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и Киевской области.

"Враг нанес удар по нескольким энергетическим объектам столицы", – сообщил утром мэр Киева Виталий Кличко.

По сообщениям мониторинговых каналов, под ударом оказались объекты энергетики: ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции.

После серии взрывов на левом берегу Киева пропало электричество.

Перебои с электроэнергией, по данным местных пабликов, наблюдаются и на правом берегу.

В Telegram-каналах тем временем появилось видео, на котором запечатлен момент отключения электричества: освещенная улица в мгновение ока погружается в темноту.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером Россия также нанесла ракетный удар по Киеву. В Деснянском районе ракета попала в многоэтажный дом. По меньшей мере двое человек погибли, более 20 получили ранения.