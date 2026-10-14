Россия нанесла ракетный удар по Киеву: сообщается о проблемах с электроснабжением

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Враг систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре": Буданов объявил о подготовке сценариев преодоления кризисов в зимний период"Враг систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре": Буданов объявил о подготовке сценариев преодоления кризисов в зимний периодОгонь уничтожил около 85 % товаров: Россия 10 раз за день обстреляла "Эпицентр" в Хмельницком. ФотоОгонь уничтожил около 85 % товаров: Россия 10 раз за день обстреляла "Эпицентр" в Хмельницком. ФотоУкраину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующие три года: что это означаетУкраину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующие три года: что это означаетУ Папы Римского диагностировали рак легких, он перенес операцию: все подробностиУ Папы Римского диагностировали рак легких, он перенес операцию: все подробности"Ситуация очень напоминает 80-е годы": Вадефуль заявил, что Россия проиграет в долгосрочной перспективе. Видео"Ситуация очень напоминает 80-е годы": Вадефуль заявил, что Россия проиграет в долгосрочной перспективе. ВидеоГорят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. ВидеоГорят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. ВидеоВ Ростове на НПЗ загорелся ещё один нефтяной терминал: столб пламени взмывает на десятки метров. Фото и видеоВ Ростове на НПЗ загорелся ещё один нефтяной терминал: столб пламени взмывает на десятки метров. Фото и видео"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. ВидеоО чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. ФотоО чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото

Россия нанесла ракетный удар по Киеву: сообщается о проблемах с электроснабжением

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 26,6 т.
Россия нанесла ракетный удар по Киеву: сообщается о проблемах с электроснабжением
Ракета. Иллюстративное фото. Источник: militarnyi.com

Утром 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. Под обстрел попали объекты энергетики.

После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои со светом фиксируются и на правом берегу. Об этом пишут местные паблики.

Киев частично обесточен

Утром 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и Киевской области.

"Враг нанес удар по нескольким энергетическим объектам столицы", – сообщил утром мэр Киева Виталий Кличко.

По сообщениям мониторинговых каналов, под ударом оказались объекты энергетики: ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 52,1 т.
Россия атаковала Киев баллистикой, есть жертвы: у Зеленского говорят, что партнеры не предупредили о пусках. Фото
icon 52,1 т.
Россия атаковала Киев баллистикой, есть жертвы: у Зеленского говорят, что партнеры не предупредили о пусках. Фото
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 12,9 т.
В Киеве российский дрон попал в офисное здание на уровне 6-го этажа: что известно о последствиях
icon 12,9 т.
В Киеве российский дрон попал в офисное здание на уровне 6-го этажа: что известно о последствиях
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 3,6 т.
За почти 5 лет войны центральная власть не обеспечила Киеву защиту от дронов и ракет, а сейчас заблокировала средства на восстановление, - эксперт
icon 3,6 т.
За почти 5 лет войны центральная власть не обеспечила Киеву защиту от дронов и ракет, а сейчас заблокировала средства на восстановление, - эксперт

После серии взрывов на левом берегу Киева пропало электричество.

Перебои с электроэнергией, по данным местных пабликов, наблюдаются и на правом берегу.

В Telegram-каналах тем временем появилось видео, на котором запечатлен момент отключения электричества: освещенная улица в мгновение ока погружается в темноту.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером Россия также нанесла ракетный удар по Киеву. В Деснянском районе ракета попала в многоэтажный дом. По меньшей мере двое человек погибли, более 20 получили ранения.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыУкраинаКиевЭнергетикаракета "Циркон"
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться