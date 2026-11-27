В Киеве состоялся закрытый предпоказ экспозиции шедевров мирового искусства по случаю 10-летнего юбилея Art Ukraine Gallery.

Видео дня

Наряду со скульптурами всемирно признанных гениев Огюста Родена, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни галерея представила произведения ведущих украинских художников в проекте "Эпоха постмодернизма".

С 27 ноября выставку смогут посетить все желающие.

Юбилейное открытие началось с пресс-тура, который провела основательница и куратор Art Ukraine Gallery Наталия Заболотная.

После официального открытия состоялся закрытый предпоказ для приглашенных гостей.

РЕКЛАМА

Проект "Эпоха постмодернизма" объединил в одном пространстве произведения мировых мастеров и работы знаковых украинских авторов разных поколений, демонстрируя культурную преемственность и ощутимое влияние мировых гениев начала XIX века на развитие искусства пластики.

Главные истории дня

Украинская часть экспозиции обращается к творческому прорыву на рубеже 1980–1990-х годов и прослеживает, как поиски того периода повлияли на современное украинское искусство.

"Радуюсь, что пространство, которое я десять лет назад создавала как убежище для собственной души, сегодня стало местом исцеления и духовного уюта для тысяч чутких к искусству сердец. Я горжусь тем, что за эти десять лет Art Ukraine Gallery стала для людей чем-то большим, чем искусство.

РЕКЛАМА

В такие тяжелые для Украины времена сюда приходят, чтобы побыть рядом с искусством, почувствовать красоту и обрести силы и вдохновение. Для меня особенно ценно слышать от наших посетителей, что это место собирает и исцеляет их.

РЕКЛАМА

В честь юбилея галереи мы хотели сделать подарок киевлянам и гостям столицы. Поэтому уже с сегодняшнего дня в одном пространстве можно увидеть вживую скульптуры Огюста Родена, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и работы знаковых украинских современных художников в проекте "Эпоха постмодернизма".

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Так произведения разных поколений и разных художественных школ оказались рядом.

Когда видишь их в одном пространстве, по-другому ощущаешь и преемственность мирового искусства, и в то же время самобытность украинского голоса в нем", – отмечает Наталья Заболотная, основательница и куратор Art Ukraine Gallery, президент Фонда гуманитарного развития Украины.

Благотворительная программа Art Ukraine Gallery

Отдельной частью юбилейного вечера стала благотворительная программа в поддержку раненых детей и семей, пострадавших в результате войны. Эту работу галерея ведет совместно с Фондом гуманитарного развития Украины.

РЕКЛАМА

В течение выставки посетители могут сделать добровольный взнос в помощь раненым детям через QR-код Фонда.

В апреле этого года Art Ukraine Gallery открылась в новой локации, начав совместно с Фондом гуманитарного развития Украины принимать добровольные пожертвования посетителей в поддержку раненых детей. За полгода было собрано пожертвований на сумму 90 000 грн. На эти средства были куплены и подарены 2 семьям с ранеными детьми долгожданные подарки.

РЕКЛАМА

Помимо гаджетов, подаренных раненым сестрам-сиротам Кате и Юлии Иоргу из Дружковки и семье Гомонюк из Херсона, юные музыканты из многострадальной херсонской семьи получили взамен утраченные музыкальные инструменты: скрипку и фортепиано "Yamaha". Ведь их любимые музыкальные инструменты – фортепиано, скрипка и саксофон – остались под завалами разбомбленного дома.

Пока перед гостями выступал тяжело раненный старший брат Артем Гомонюк, который продолжает учиться играть на саксофоне, подаренном ему в 2023 году Фондом гуманитарного развития Украины, когда мальчику спасали ногу в Охматдете, на сцену с новенькой скрипкой вышла 11-летняя Наталья Гомонюк: гости были поражены уверенной виртуозной игрой девочки, которая теперь сможет осуществить свою мечту и стать знаменитой на весь мир скрипачкой.

РЕКЛАМА

Пусть новый домик семьи Гомонюков, приобретенный год назад при содействии Фонда гуманитарного развития Украины, будет наполнен музыкой, смехом и радостью.

Так что Art Ukraine Gallery ждет всех, кто жаждет искусства, и приветствует добровольные пожертвования, которые делают пострадавших от войны детей счастливее и увереннее в своем будущем.

Art Ukraine Gallery основала в ноябре 2016 года заслуженный деятель искусств Украины, президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная, продолжив культурную и социальную подвижническую деятельность, начатую еще десятилетием ранее во главе музейных учреждений – Украинского дома и Мистецького Арсенала.

РЕКЛАМА

"Ни один нормальный и психически здоровый человек не может равнодушно смотреть на человеческое горе и не стремиться помочь, приложив максимум усилий. Еще в 2014 году, с первых дней войны, на посту генерального директора "Мистецького Арсеналу" мы начали принимать первые волны беженцев – сначала из Крыма, а затем из Донбасса. Я основала платформу "Арсенал добрых дел" и призвала всех любителей искусства приходить на выставки "Мистецького Арсеналу" не с пустыми руками.

РЕКЛАМА

Тогда десятки тысяч людей посещали каждый из проектов в "Мистецькому Арсенале".

Благодаря коллекционерам-меценатам, моим друзьям-бизнесменам, просто посетителям мы одели 6 000 украинских воинов в зимнюю экипировку, передали на фронт, в том числе через сообщество ветеранов "Альфы", около 5 000 бронежилетов и касок. Тогда было много добровольцев, которые шли на фронт фактически в спортивных костюмах и без элементарных средств безопасности. Мыстецкий Арсенал принимал сотни детей вынужденных переселенцев для проведения экскурсий и мероприятий, в том числе сеансов арт-терапии. Регулярно передавали детское питание, подгузники, медикаменты и средства гигиены в прифронтовые регионы, такие как Доброполье, Славянск и другие населенные пункты Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Мы активно поддерживали больницы и детские дома. Одевали 500 детей-сирот из Донбасса, которых перевезли в санаторий-детский дом "Изумрудный городок" под Святогорском, и оказывали им всевозможную поддержку – продуктами, техникой, средствами для творчества. В 2015 году мы подарили 4-комнатную квартиру в Киеве семье Новосельцевых из Углегорска, которую фактически расстреляли в упор в собственном доме. Тогда погибли их 2-летний братик, 15-летняя сестра и папа. Мама была тяжело ранена, а остальные дети получили тяжелые травмы.

РЕКЛАМА

Мы должны делать все возможное и немного невозможного, чтобы победить жестокого врага, каждый на своем фронте! Ведь вера и добро непобедимы!" – рассказывает Наталия Заболотная.

В апреле 2023 года галерея начала работать в благотворительном формате, а весной 2026-го открыла новое панорамное пространство в историческом центре Киева.

РЕКЛАМА

Именно в этом пространстве на Печерских холмах с видом на Днепр и Киево-Печерскую лавру проходит юбилейная выставка с экспозицией шедевров мирового искусства.

Art Ukraine Gallery открыта ежедневно, 09:00–20:00 (пн–вс).

В галерее работает арт-ресторан, который располагает приятно провести время с семьей или друзьями в сердце искусства.

Art Ukraine Gallery и ресторан при галерее "Мой Эдем" открыты для посещения ежедневно с 09:00 до 20:00.

(О закрытых мероприятиях на территории галереи мы сообщаем в наших соцсетях заранее.)

У нас есть собственное укрытие, поэтому во время тревог мы не закрываемся.

Вход на выставку: 300 грн.

Дети до 21 года, военные и представители музейного сообщества могут бесплатно посещать выставочные проекты в галерее. Как и все льготные категории.

Приветствуется добровольное пожертвование в поддержку раненых детей.