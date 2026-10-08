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"Вопрос в выживании": Кличко предупредил о сложной зиме и призвал подумать о временном выезде из Киева

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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icon 1,6 т.
Виталий Кличко
Виталий Кличко прокомментировал ситуацию в Киеве и вновь призвал переехать, если есть такая возможность. Источник: пресс-служба КГГА

Мэр Виталий Кличко посоветовал жителям Киева, у которых есть друзья или родственники за пределами города, рассмотреть возможность временного переезда. Он указал на то, что российские обстрелы усиливаются, и сейчас "вопрос стоит в выживании".

Об этом политик заявил в комментарии AFP в четверг, 8 октября. Материалом поделилось издание France 24, и журналисты напомнили, что Кличко повторил то же предложение, которое вызвало негативную реакцию в прошлом году.

"Ежедневно поступают новые сообщения о разрушенных зданиях, о раненых или трагически погибших людях, поскольку обстрелы нашего города усиливаются", – заявил голодской глава.

Несмотря на совет переехать, Кличко подчеркнул, что никогда не будет призывать к полной эвакуации столицы. "Это цель Путина, лучший сценарий для Путина – чтобы мы все уехали и передали ему наши пустые города и нашу страну", – сказал чиновник.

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Издание указало на то, что вражеские атаки значительно осложнили жизнь в украинской столице. Поскольку линия фронта в основном стабильна, Москва переключила свое внимание на удары большой дальности, запуская трудноперехватываемые баллистические ракеты и реактивные беспилотники. Удары по Киеву были направлены на мосты через Днепр, энергетическую инфраструктуру и т. д.

"Связь между левым и правым берегами является одним из ключевых факторов функционирования города", – признал Кличко. Также он предупредил, что нарушение работы систем водоснабжения и водоотведения Киева может вызвать "достаточно масштабный" кризис.

Чтобы подготовиться к зиме, в столице разрабатывают альтернативные понтонные переправы, строят резервные системы отопления, создают запасы топлива, продуктов питания и питьевой воды.

"Независимо от того, насколько хорошо мы подготовимся, если противовоздушная оборона не сработает, мы можем столкнуться с худшим сценарием", – заявил мэр. По его словам, городские власти оказались перед "очень сложной" задачей с "ограниченным временем, ограниченным финансированием, ограниченным количеством сотрудников".

"Когда мы слышим сирены воздушной тревоги, я молюсь Богу и нашей ПВО, потому что от них зависит жизнь нашего города", – добавил Кличко.

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, российский диктатор Владимир Путин якобы поручил генералу Сергею Суровикину разрушить мосты Киева, чтобы парализовать столицу и разделить город на две части. Речь идет о семи мостах через Днепр, которые имеют важное значение для автомобильного и железнодорожного сообщения. Агрессор пытается изменить ситуацию на фронте, оказывая давление на украинское гражданское население.

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