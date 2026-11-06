Спасение памятника архитектуры: как продолжаются восстановительные работы в здании МЦКИ в Киеве после обстрела РФ

Международный центр культуры и искусств (МЦКИ – бывший "Октябрьский дворец") в Киеве получил повреждения в результате российской атаки 24 мая. Из-за обстрела загорелась крыша, здание получило внешние и внутренние повреждения. В результате фасад и внешний периметр МЦКИ нуждаются в масштабном восстановлении.

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OBOZ.UA побывал в Международном центре культуры и искусств и увидел, что было сделано за эти почти полгода. Экскурсию по площадке провел управляющий МЦКИ Дмитрий Сидоренко.

Восстановительные работы в здании продолжаются до сих пор. В то же время за это время было многое сделано.

Так, на сегодня ремонтники восстановили крышу над центральным концертным залом и обновляют систему отопления.

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Также уже частично заменили выбитые окна, остальные планируют установить до зимы, что очень важно для здания, которое находится в предаварийном состоянии.

По словам Дмитрия Сидоренко, если бы здание хотя бы одну зиму промерзло или промокло, оно бы обрушилось.

Он объяснил, что дело здесь не только в том, что этому дворцу уже почти 200 лет. Здание находится в крайне плохом состоянии.

В частности, флигель уже 3 года находится в аварийном состоянии. А остальная часть здания – в предаварийном.

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Кроме того, на него влияет местоположение.

"Здание стоит на склоне и понемногу осыпается", – объяснил Сидоренко.

Он подчеркнул, что если в течение 5-10 лет не провести предаварийные работы, которые стоят сотни миллионов гривен, то и центральное здание тоже станет аварийным и может обрушиться.

"Поэтому здесь у нас действительно было в прямом смысле спасение памятника архитектуры", – говорит Дмитрий Сидоренко.

И очень важно завершить первоочередные работы до начала отопительного сезона и сохранить этот исторический памятник в центре Киева.

Она построена в 1838-1842 годах по проекту архитектора Викентия Беретти. То есть ей на сегодня уже почти 200 лет. Это здание пережило империю, репрессии, Вторую мировую войну, а теперь переживает войну с российскими рашистами.