Ограничения движения на мостах: ''Укрзалізниця'' запускает 18 дополнительных шатлов Kyiv City Express через Днепр

В связи с затруднениями в движении через Днепр, вызванными российскими обстрелами, в Киеве запустят 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express между правым и левым берегом. Эти электрички будут курсировать каждое утро и каждый вечер в самые пиковые часы (с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00).

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Об этом нововведении вечером 4 октября объявил официальный Telegram-канал Киевской кольцевой электрички от "Укрзалізниці". Пресс-служба сообщила, что дополнительные шаттлы выйдут на маршруты уже в понедельник, 5-го числа.

"С 5 по 9 октября назначаем 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express Видубичи – Дарница – Видубичи, чтобы вы могли быстро и без пробок добраться на работу, по делам или вернуться домой в условиях затрудненного движения через киевские мосты", – заявили в УЗ.

На Выдубичах посадка и высадка будут происходить на 3 пути. На Дарнице – на 1 или 2 путях (железнодорожники посоветовали слушать объявления на станции). Дополнительные рейсы будут останавливаться на станции Березняки.

Пассажиры, которым нужно пересечь Днепр, помимо электричек КСЕ могут воспользоваться регулярными пригородными и региональными поездами, курсирующими в/из Нежина, Гребенки, Конотопа, Славутича. Они делают обязательные остановки на станциях Выдубичи и Дарница, а пригородные поезда будут останавливаться еще и на станции Березняки.

"Благодаря сочетанию дополнительных шаттлов и регулярных поездов с поездами КСЕ в часы пик между берегами будет курсировать до шести рейсов, поэтому долго ждать следующего поезда не придется", – уверены в "Укрзалізниці".

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Как писал OBOZ.UA, Россия, начиная с 1 октября, регулярно наносит прицельные дроновые удары по Северному мосту в Киеве. В воскресенье, 4 октября, враг совершил очередную атаку. В результате обстрела были повреждены дорожное покрытие и тепломагистраль, из-за чего в Деснянском районе временно пропало горячее водоснабжение. Пострадали два человека; одного из них госпитализировали, другому потерпевшему оказали помощь на месте удара.