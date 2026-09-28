В Киеве предстанет перед судом супружеская пара, которая, по данным следствия, создавала и продавала через Telegram порнографические фото и видео с участием малолетнего ребенка. Женщина привлекла к созданию контента собственную дочь, а ее мужа также обвиняют в изнасиловании девочки.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Контент продавали через Telegram

Киберполицейские и следователи Святошинского управления полиции Киева задержали супругов в марте 2026 года. Мужчина и женщина 1975 и 1979 годов рождения, по данным следствия, изготавливали и распространяли в интернете запрещенный контент с участием малолетней дочери женщины.

Правоохранители установили, что по крайней мере с ноября 2025 года они продавали фото- и видеофайлы через несколько аккаунтов в Telegram. Покупатели переводили деньги на банковские карты фигурантов.

В ходе обысков полицейские изъяли компьютеры, мобильные телефоны, флешки, записи и другие предметы, которые, по данным следствия, использовались для создания видео.

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Мужчину также обвиняют в изнасиловании девочки

Помимо дела о создании и распространении детской порнографии, следователи собрали доказательства того, что мужчина изнасиловал дочь своей жены.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт уже передан в суд. Супругам инкриминируют преступления, связанные с созданием, хранением и сбытом детской порнографии, изготовлением и распространением порнографических материалов, а мужчине – еще и изнасилование.

По этим статьям Уголовного кодекса Украины им может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 25-летнему мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 4-летнего племянника, его развращении, а также в приобретении, хранении и изготовлении детской порнографии. По данным следствия, когда мальчик оставался с дядей наедине, тот совершал в отношении него развратные действия сексуального характера.

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