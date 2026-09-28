Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерГрузия – Украина: результат и хронология матча Лиги нациГрузия – Украина: результат и хронология матча Лиги нациЛинии электропередачВ Украине исторически обвалилося потребление электроэнергии: что это означает и что будет дальшеРоссия закрывает воздушное пространство над полигоном, с которого обычно запускает «Орешник»: что это может означатьРоссия закрывает воздушное пространство над полигоном, с которого обычно запускает «Орешник»: что это может означать"Должно быть выполнено на 100%": Зеленский требует от правительства и парламента обеспечить финансовые потребности Украины на оборону. Видео"Должно быть выполнено на 100%": Зеленский требует от правительства и парламента обеспечить финансовые потребности Украины на оборону. ВидеоДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояНепрекращающийся воздушный террор Киева: "ЕС" требует срочно созвать закрытое заседание согласительного совета ВРНепрекращающийся воздушный террор Киева: "ЕС" требует срочно созвать закрытое заседание согласительного совета ВРУкраинцев "готовят" к новому курсуУкраинцев "готовят" к новому курсу: что будет с долларом после 1 октябряКакие продукты усиливают боль в суставах после 50 лет: что говорят диетологиКакие продукты усиливают боль в суставах после 50 лет: что говорят диетологи

Наживались на создании детской порнографии: супружеской паре из Киева грозит до 15 лет тюрьмы. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Наживались на создании детской порнографии: супружеской паре из Киева грозит до 15 лет тюрьмы. Фото
Правоохранители задержали супругов в марте 2026 года
Источник: Национальная полиция Украины/коллаж OBOZ.UA

В Киеве предстанет перед судом супружеская пара, которая, по данным следствия, создавала и продавала через Telegram порнографические фото и видео с участием малолетнего ребенка. Женщина привлекла к созданию контента собственную дочь, а ее мужа также обвиняют в изнасиловании девочки.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Контент продавали через Telegram

Киберполицейские и следователи Святошинского управления полиции Киева задержали супругов в марте 2026 года. Мужчина и женщина 1975 и 1979 годов рождения, по данным следствия, изготавливали и распространяли в интернете запрещенный контент с участием малолетней дочери женщины.

 

Наживались на создании детской порнографии: супружеской паре из Киева грозит до 15 лет тюрьмы. Фото

Подружжя затримали у березні 2026 року

Источник: Національна поліція України

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 2,5 т.
Россия атаковала Национальную академию наук в Киеве: есть погибшая, число пострадавших возросло. Фото и видео
icon 2,5 т.
Россия атаковала Национальную академию наук в Киеве: есть погибшая, число пострадавших возросло. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,4 т.
Есть погибшие и пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину, есть незначительная утечка аммиака. Фото
icon 1,4 т.
Есть погибшие и пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину, есть незначительная утечка аммиака. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 349
В сети показали, как выглядела уничтоженная советскими диверсантами Киево-Печерская лавра в 1941 году. Фото
icon 349
В сети показали, как выглядела уничтоженная советскими диверсантами Киево-Печерская лавра в 1941 году. Фото
Наживались на создании детской порнографии: супружеской паре из Киева грозит до 15 лет тюрьмы. Фото

Чоловіка також обвинувачують у зґвалтуванні малолітньої доньки дружини.

Источник: Національна поліція України

Правоохранители установили, что по крайней мере с ноября 2025 года они продавали фото- и видеофайлы через несколько аккаунтов в Telegram. Покупатели переводили деньги на банковские карты фигурантов.

В ходе обысков полицейские изъяли компьютеры, мобильные телефоны, флешки, записи и другие предметы, которые, по данным следствия, использовались для создания видео.

Наживались на создании детской порнографии: супружеской паре из Киева грозит до 15 лет тюрьмы. Фото

Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютери, мобільні телефони, флешки та записи.

Источник: Національна поліція України

Наживались на создании детской порнографии: супружеской паре из Киева грозит до 15 лет тюрьмы. Фото

Під час обшуків вилучили предмети, які використовували для створення відео.

Источник: Національна поліція України

Наживались на создании детской порнографии: супружеской паре из Киева грозит до 15 лет тюрьмы. Фото

Під час обшуків вилучили атрибутику інтимного характеру

Источник: Національна поліція України

Мужчину также обвиняют в изнасиловании девочки

Помимо дела о создании и распространении детской порнографии, следователи собрали доказательства того, что мужчина изнасиловал дочь своей жены.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт уже передан в суд. Супругам инкриминируют преступления, связанные с созданием, хранением и сбытом детской порнографии, изготовлением и распространением порнографических материалов, а мужчине – еще и изнасилование.

По этим статьям Уголовного кодекса Украины им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 25-летнему мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 4-летнего племянника, его развращении, а также в приобретении, хранении и изготовлении детской порнографии. По данным следствия, когда мальчик оставался с дядей наедине, тот совершал в отношении него развратные действия сексуального характера.

Похожие темы
УкраинаКиевкриминалПорнографиядетисуд
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться