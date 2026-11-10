На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Дмитрия Черевко. Фото

Во время выполнения боевого задания на Курщине погиб военный из Бучанского района Киевской области Дмитрий Черевко. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

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"Бучанская община прощается с 31-летним Защитником Дмитрием Черевко из села Буда-Бабинецкая", – говорится в сообщении.

До начала полномасштабного вторжения Дмитрий работал охранником в магазине в Киеве. Родные вспоминают его как доброго, ответственного и искреннего человека. К сожалению, с 9 марта 2025 года воин считался пропавшим без вести во время выполнения боевого задания в Курской области РФ. Только сейчас удалось вернуть тело Героя домой и установить его личность.

Церемония прощания и отпевание состоятся в среду, 11 ноября, в 11:00 в селе Буда-Бабинецкая, возле дома на улице Зоряная, 20. Воина похоронят на Аллее Героев кладбища в селе Бабинцы, на улице Луговая.

"Дома его ждали жена и дочь, для которых эта потеря навсегда останется невыразимой болью", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.