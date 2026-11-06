На фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия НовицкогоИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЭкстренные отключения света начались в Киеве и 4 областях: все графики на 6 ноября"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денег
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

На фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
1,4 т.
На фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины
Кличко передал на фронт новую партию беспилотников. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко передал украинским военным на фронт от общины столицы еще почти 2700 БПЛА разных типов. Новая партия помощи отправилась к бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

Об этом Кличко рассказал в Telegram.

На фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины

Кличко передал на фронт новую партию беспилотников

По его словам, защитники получат 2200 FPV-дронов разных типов, 450 разведывательных дронов Mavic 3 Pro и Matrice 4, 28 самолетов-камикадзе, 10 БПЛА самолетного типа, 2 комплекса ударных бомберов.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
7,2 т.
Встав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. Фото
7,2 т.
Встав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. Фото
Мария ШевчукМария Шевчук
4,1 т.
"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи Киеву
4,1 т.
"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи Киеву
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,3 т.
В Киеве пьяный водитель устроил стрельбу из-за отказа девушки поехать с ним. Подробности и фото
3,3 т.
В Киеве пьяный водитель устроил стрельбу из-за отказа девушки поехать с ним. Подробности и фото

"Также отправили 12 единиц НРК (наземного роботизированного комплекса)", – добавил мэр Киева.

На фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины

Новую партию помощи получат бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

Всего с начала этого года от столичной общины военным разных бригад передали уже более 65 000 беспилотников разных типов.

"Напомню, вчера Киевсовет выделил из городского бюджета еще 1 млрд грн на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Столица и впредь будет помогать нашим бойцам!", – подчеркнул Кличко.

Похожие темы
УкраинаКиевПомощь ВСУБПЛАFPV-дрониВиталий КличкоВиталий Кличко
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!