На фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины

Мэр Киева Виталий Кличко передал украинским военным на фронт от общины столицы еще почти 2700 БПЛА разных типов. Новая партия помощи отправилась к бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

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Об этом Кличко рассказал в Telegram.

По его словам, защитники получат 2200 FPV-дронов разных типов, 450 разведывательных дронов Mavic 3 Pro и Matrice 4, 28 самолетов-камикадзе, 10 БПЛА самолетного типа, 2 комплекса ударных бомберов.

"Также отправили 12 единиц НРК (наземного роботизированного комплекса)", – добавил мэр Киева.

Всего с начала этого года от столичной общины военным разных бригад передали уже более 65 000 беспилотников разных типов.

"Напомню, вчера Киевсовет выделил из городского бюджета еще 1 млрд грн на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Столица и впредь будет помогать нашим бойцам!", – подчеркнул Кличко.