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"Мы выделили полмиллиарда гривен для РГА": Кличко рассказал, почему в Киеве не хватает мобильных укрытий

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
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"Мы выделили полмиллиарда гривен для РГА": Кличко рассказал, почему в Киеве не хватает мобильных укрытий
Укрытие в Киеве. Источник: Кличко в Facebook, коллаж OBOZ.UA

Еще осенью прошлого года столичные власти выделили почти 500 миллионов гривен на обустройство мобильных укрытий в Киеве. Причем деньги можно было выделить и раньше, но только летом 2025 года государственные органы предоставили четкие параметры для мобильных укрытий, без которых процесс их закупки был невозможен. Так или иначе, районные администрации вовремя не освоили выделенные деньги.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что "нельзя поставить любой сарай и написать на нем "укрытие".

Проблема переподчинения

Глава столицы пояснил, что Киев состоит из 10 районов, а главы районных администраций еще с зимы 2022 года подчинены президентской вертикали. Это переподчинение привело к тому, что мэр Киева не имеет полномочий назначать, увольнять или применять дисциплинарные меры к главам районных администраций.

"В городе Киеве за все отвечает мэр. Но мэра города не только нельзя назначить, его нельзя уволить, ему даже нельзя объявить выговор, потому что это не его вертикаль и он не может за это отвечать", – пояснил городской голова.

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Киев критически зависит от внешнего электро- и газоснабжения и не имеет собственной генерации электроэнергии. Это создает серьезные риски в случае масштабных атак на энергетическую инфраструктуру города.

Виталий Кличко подчеркнул важность наличия надежных укрытий, чтобы обезопасить киевлян в случае угрозы.

"Но государство безответственно не предоставляло нам четкие параметры мобильных укрытий, потому что нельзя поставить любой сарай, написать на нем "укрытие", а потом люди погибнут", – пояснил мэр.

Неосвоенные деньги

Таким образом, ситуация с мобильными укрытиями в Киеве "остается напряженной", поскольку указанные средства остаются неиспользованными, а отсутствие четких стандартов затрудняет их реализацию. Глава столицы подчеркивает важность решения этих вопросов для обеспечения безопасности киевлян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева начали обустраивать первое мобильное укрытие возле остановки общественного транспорта. Оно будет работать круглосуточно, а внутри будут вентиляция и свет.

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