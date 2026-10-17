Киевляне – я вас ОБОЖАЮ!!

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Несмотря на двухнедельную истерию ботоферм и помойных TГ-каналов, телемарафонов и "позитивных" блогеров в соцсетях, митинг "Долой Кличко" сегодня полностью провалился!

100–150 человек (остальные – журналисты и сотрудники правоохранительных органов) не будут нам рассказывать, как нужно "немедленно сместить" избранного нами мэра.

Будут выборы, без вас, "залетных" гастролеров, мы разберемся, кто будет у нас мэром!

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