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Павел Розенко
Павел Розенко

Экс-вицепремьер-министр Украины, эксперт по социальной и экономической политике

Киев / Мнения
Time to read1 мин
icon 1,0 т.
Блог |

Митинг "Долой Кличко" полностью провалился!

Митинг "Долой Кличко" полностью провалился!
Митинг у КГГА. Источник: Facebook Павла Розенко

Киевляне – я вас ОБОЖАЮ!!

Несмотря на двухнедельную истерию ботоферм и помойных TГ-каналов, телемарафонов и "позитивных" блогеров в соцсетях, митинг "Долой Кличко" сегодня полностью провалился!

Митинг ''Долой Кличко'' полностью провалился!

Митинг возле КГГА. Источник: Facebook Павла Розенко

100–150 человек (остальные – журналисты и сотрудники правоохранительных органов) не будут нам рассказывать, как нужно "немедленно сместить" избранного нами мэра.

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Будут выборы, без вас, "залетных" гастролеров, мы разберемся, кто будет у нас мэром!

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Павла Розенко
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