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Киев подписал с ЕБРР кредит на 150 млн евро для обновления метро, – Кличко

Глеб Иванов
Глеб Иванов
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Киев подписал с ЕБРР кредит на 150 млн евро для обновления метро, – Кличко
Договор предусматривает, помимо кредита на 150 млн евро, предоставление гранта в размере 5 млн евро
Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Киев подписал с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо новый кредитный договор, предусматривающий увеличение суммы кредита от ЕБРР до 150 млн евро и предоставление гранта в размере 5 млн евро. Эти средства в рамках проекта "RLF – "Киев Метро" будут направлены на обновление подвижного состава метрополитена.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Киев подписал с ЕБРР кредит на 150 млн евро для обновления метро, – Кличко

Київ підписав з ЄБРР кредитний договір на 150 млн євро для оновлення метр

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

"Украинская столица продолжает сотрудничество с ЕБРР. Сегодня Киев подписал с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо новый кредитный договор, который предусматривает увеличение суммы кредита от ЕБРР до 150 млн евро и предоставление гранта в размере 5 млн евро. Эти средства в рамках проекта "RLF – "Киев Метро" будут направлены на обновление подвижного состава метрополитена. Ранее на этот подпроект планировалось выделить 50 млн евро (в рамках программы "Модернизация городского транспорта г. Киева II"). Но впоследствии финансирование переформатировали и существенно увеличили", – сообщил Виталий Кличко.

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Навсегда 28: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Кирилл Демуцкий. Фото

Мэр отметил, что сотрудничество Киева и ЕБРР началось еще в довоенное время. И благодаря поддержке ЕБРР Киев может продолжать реализацию проектов развития города.

Киев подписал с ЕБРР кредит на 150 млн евро для обновления метро, – Кличко

Завдяки підтримці ЄБРР, Київ може продовжувати втілення проєктів розвитку міста.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

"В настоящее время совместно с ЕБРР город реализует 4 проекта на общую сумму 290 млн евро. В частности, проекты по модернизации городского транспорта и системы централизованного теплоснабжения Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Киев подписал с ЕБРР кредит на 150 млн евро для обновления метро, – Кличко

Віталій Кличко подякував президентці ЄБРР Оділь Рено-Бассо за співпрацю

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Он поблагодарил ЕБРР за эффективное сотрудничество в целях развития городской инфраструктуры украинской столицы.

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