Киев подписал с ЕБРР кредит на 150 млн евро для обновления метро, – Кличко

Киев подписал с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо новый кредитный договор, предусматривающий увеличение суммы кредита от ЕБРР до 150 млн евро и предоставление гранта в размере 5 млн евро. Эти средства в рамках проекта "RLF – "Киев Метро" будут направлены на обновление подвижного состава метрополитена.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Украинская столица продолжает сотрудничество с ЕБРР. Сегодня Киев подписал с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо новый кредитный договор, который предусматривает увеличение суммы кредита от ЕБРР до 150 млн евро и предоставление гранта в размере 5 млн евро. Эти средства в рамках проекта "RLF – "Киев Метро" будут направлены на обновление подвижного состава метрополитена. Ранее на этот подпроект планировалось выделить 50 млн евро (в рамках программы "Модернизация городского транспорта г. Киева II"). Но впоследствии финансирование переформатировали и существенно увеличили", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что сотрудничество Киева и ЕБРР началось еще в довоенное время. И благодаря поддержке ЕБРР Киев может продолжать реализацию проектов развития города.

"В настоящее время совместно с ЕБРР город реализует 4 проекта на общую сумму 290 млн евро. В частности, проекты по модернизации городского транспорта и системы централизованного теплоснабжения Киева", – сообщил Виталий Кличко.

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Он поблагодарил ЕБРР за эффективное сотрудничество в целях развития городской инфраструктуры украинской столицы.

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