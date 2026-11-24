Киев получил важный подарок от города-побратима Киото и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) – 1 399 ноутбуков. Эта техника уже распределена между образовательными учреждениями всех 10 районов столицы с учетом их насущных потребностей.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Осуму Е и главой JICA в Украине Осаму Хаттори он передал технику школам города.

"Эта поддержка важна, поскольку направлена на укрепление образовательной сферы столицы. Киев не впервые получает необходимое оборудование от JICA. Благодаря нашему сотрудничеству, при поддержке правительства Японии, в мае 2025 года КО "Киевзеленстрой" получило экскаваторы для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, в июле 2025 года 11 учреждений социальной сферы Киева получили современное реабилитационное оборудование, в мае 2026 года JICA передало "Киевводоканалу" современные системы очистки воды", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Киев заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с JICA и поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества (JICA), правительство Японии, мэрию города Киото и Посольство Японии в Украине за системную поддержку и помощь Киеву и нашему государству.