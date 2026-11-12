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Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны, – Кличко

Мария ШевчукМария Шевчук
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Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны, – Кличко
Киев усиливает взаимодействие с предпринимателями. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко провел очередную встречу с владельцами и представителями крупного бизнеса, работающего в Киеве и Украине. Обсудили дальнейшее сотрудничество.

Об этом глава столицы сообщил в Telegram.

"Киев усиливает взаимодействие с предпринимателями, чтобы оперативно решать вопросы, с которыми бизнес сталкивается во время войны. Когда несет большие убытки, но продолжает работать, обеспечивать логистику, сервисы, производить товары и лекарства, строить объекты, обеспечивать рабочие места, платить налоги", – отметил Кличко.

Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны, – Кличко

Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

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В октябре мэр подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая помогает предпринимателям решать вопросы, возникающие при взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

"В частности, предпринимателям разъяснили, при каких условиях транспорт компаний может передвигаться во время комендантского часа и как оформить пропуска. Как устанавливать и использовать генераторы на торговых объектах и при каких условиях их можно размещать на прилегающей территории", – отметил Кличко.

Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны, – Кличко

Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Также мэр напомнил, что для консультаций по установке мобильных укрытий в департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА уже работает "единое окно", куда предприниматели могут обратиться по вопросам обустройства укрытий на участках, которыми они владеют, а также на прилегающих участках коммунальной собственности.

Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны, – Кличко

Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"Предпринимателям также объяснили, куда обращаться в случае повреждения имущества в результате российской агрессии и как оценивают нанесенный ущерб. Представители бизнеса получили контакты председателей комиссий, созданных районными госадминистрациями. А также информацию о государственных программах поддержки и восстановления", – отметил Кличко.

Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны, – Кличко

Киев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Глава столицы добавил, что на прошлом заседании Киевсовет принял решение об отмене налога на недвижимость компаний, которая была уничтожена или существенно повреждена в результате вражеских атак. Нулевую ставку налога на недвижимое имущество для объектов, отнесенных к первой категории повреждений, Киев установил на 6 месяцев.

"Город благодарен представителям бизнеса за работу и готов всячески поддерживать предпринимателей во всех важных вопросах", – поблагодарил Кличко.

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