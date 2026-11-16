Киев преодолевает ужасные испытания войны: Кличко встретился в столице с делегацией Американского совета по внешней политике

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 16 ноября, провел в столичной мэрии встречу с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC) во главе с президентом совета Германом Пирчнером.

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О событии глава столицы сообщил в Telegram.

"Проинформировал о ситуации в Киеве и Украине. Отметил, что украинская столица продолжает подвергаться массированным ударам агрессора по объектам критической инфраструктуры. Враг пытается разрушить системы водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения", – отметил Кличко.

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Он также рассказал о том, как Россия атакует столичные мосты, обстреливает больницы, школы, научные учреждения и жилые дома.

"Киев живет и продолжает работать, преодолевая ужасные вызовы войны", – подчеркнул Кличко.

Мэр поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку Киева и Украины, подчеркнув необходимость дальнейшей помощи, которая сегодня так важна для страны.

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