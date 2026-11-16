Киев преодолевает ужасные испытания войны: Кличко встретился в столице с делегацией Американского совета по внешней политике
Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 16 ноября, провел в столичной мэрии встречу с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC) во главе с президентом совета Германом Пирчнером.
О событии глава столицы сообщил в Telegram.
"Проинформировал о ситуации в Киеве и Украине. Отметил, что украинская столица продолжает подвергаться массированным ударам агрессора по объектам критической инфраструктуры. Враг пытается разрушить системы водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения", – отметил Кличко.
Он также рассказал о том, как Россия атакует столичные мосты, обстреливает больницы, школы, научные учреждения и жилые дома.
"Киев живет и продолжает работать, преодолевая ужасные вызовы войны", – подчеркнул Кличко.
Мэр поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку Киева и Украины, подчеркнув необходимость дальнейшей помощи, которая сегодня так важна для страны.