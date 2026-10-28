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Kyiv AI Day 2026 Main: в столице пройдет масштабная конференция по ИИ

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
264
Kyiv AI Day 2026 Main: в столице пройдет масштабная конференция по ИИ
Kyiv AI Day 2026 Main. Источник: афиша

Культовая офлайн-конференция Kyiv AI Day 2026 Main, которую организует компания Lemberg Tech Business School, состоится в Киеве 31 октября.

Масштабная конференция Kyiv AI Day объединит ведущих экспертов, новаторов и практиков в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Это единственная в Украине офлайн-конференция, посвященная разработке решений на основе AI и машинному обучению. Это событие для тех, кто стремится узнать о новейших тенденциях, технологиях и решениях в сфере AI, меняющих современный бизнес и технологический ландшафт.

Один день, 4 потока – DS Solutions, AI Business, Machine Learning и AI in Miltech. Около 40 украинских и ведущих зарубежных практиков. Более 700 участников, работающих с данными из Украины.

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4 параллельных потока конференции

Data Science Solutions Track – поток с интересными кейсами решения бизнес-задач с помощью Data Science, примерами практического применения machine learning в реальных проектах. Постараемся собрать самые интересные и впечатляющие кейсы из Украины, Европы, Северной Америки и Китая по решению насущных проблем с помощью AI. Этот поток создан для Data Scientists, CEO, CTO и Product Managers.

Machine Learning Track – технический поток, в котором много фреймворков, cloud-провайдеров и математики. BERT, Transformers, MLOps и другие технические темы. Поток для Data Scientists, ML Engineers, Data Analysts.

AI Business Track – поток о том, как использовать возможности искусственного интеллекта в бизнес-целях – AI first компании, стартапы, какую AI-стратегию применяют ведущие компании Украины, как продавать AI-решения заказчикам на Западе. Идеальный выбор для CEO, венчурных инвесторов и Product Managers

AI in Miltech Track:

  • Military-дизайн: требования обороны; пути монетизации
  • Симуляции и данные: synthetic data, ограниченные полевые испытания, качество и валидация
  • Надежность в полевых условиях: robustness, fault tolerance, human-in-the-loop
  • Экспортные ограничения: фреймворки соответствия требованиям и риск-менеджмент

Для кого?

CEO/CTO/CIO/COO, Product Leaders, Head of Data/ML/AI, Data Scientists/ML Engineers, Software Developers, Data/Business Analysts, представители PMO/Operations, инвесторы и стартапы, а также команды public sector/Miltech, которые ищут проверенные подходы к масштабированию.

Почему стоит присоединиться?

Kyiv AI Day 2026 Spring – это практическая карта перехода от демо к масштабированию. Вы уедете с конкретными решениями: какие процессы автоматизировать в первую очередь, как измерять качество и риск, как оформить governance, какие интеграции дадут эффект уже в этом квартале – и как все это поддерживать.

Забронировать билет на конференциюпо ссылке.

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