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Корректировка бюджета и социально-экономическое развитие: Кличко объявил о новых важных решениях Киевского городского совета

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 3,4 т.
Корректировка бюджета и социально-экономическое развитие: Кличко объявил о новых важных решениях Киевского городского совета
Виталий Кличко – мэр столицы
Источник: Киевский городской совет

В четверг, 1 октября, Киевсовет на заседании должен принять проект решения о корректировке бюджета столицы и программы социально-экономического развития.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и добавил, что речь идет о выделении средств на поддержку Сил безопасности и обороны Украины.

"Мы предусматривали 1 млрд грн. Но благодаря депутатам всех фракций, в частности депутатам-военным, удалось найти возможность увеличить эту сумму еще на 260 млн грн. То есть речь идет о выделении 1 млрд 260 млн грн нашим защитникам. Но, надеюсь, сегодня мы увеличим эту сумму до 1,5 млрд грн. Для этого в перерыве заседания соберется бюджетная комиссия, чтобы принять решение о дополнительных средствах", – отметил мэр Киева.

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Кличко отметил, что дал поручение депутатским фракциям и исполнительному органу в течение месяца проработать этот вопрос и найти оптимальные решения по увеличению финансирования программы "Защитник Киева". В пределах возможностей городского бюджета.

"Дополнительно сегодня мы должны выделить еще 375 млн грн на выплаты мобилизованным в столице. Мы должны и помогать армии, и обеспечивать жизнедеятельность столицы. Без популизма и политических лозунгов. Ответственно и эффективно. Ведь в условиях постоянных атак врага, в условиях повреждений жилья, социальных учреждений, объектов критической инфраструктуры столица не должна скатиться в упадок. Киев должен выстоять и жить", – написал Кличко.

По словам мэра, Киевсовет также планирует увеличить средства на выплаты столичным медикам. А именно – ввести доплаты медикам скорой помощи, которые выезжают на места попаданий во время атак врага на Киев.

"Медики всегда прибывают первыми. Работают днем и ночью, спасают здоровье и жизни людей", – отметил Кличко.

"Что касается социальной поддержки. В рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам" депутаты Киевсовета должны увеличить расходы, связанные с выплатами людям, чье жилье пострадало в результате российских обстрелов. А также – ввести новое единовременное пособие гражданским лицам, получившим ранения в результате обстрелов, и членам семей погибших гражданских лиц", – сообщил глава столицы.

Виталий Кличко рассказал, что в программе "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины" предлагается упростить процедуру получения частичной компенсации за переоборудование жилья для людей с инвалидностью, полученной в результате войны.

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