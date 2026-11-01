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Когда в Киеве выпадет снег: синоптик опровергла предыдущие прогнозы

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
138
Когда в Киеве выпадет снег: синоптик опровергла предыдущие прогнозы
Снег на ветке дерева. Иллюстративное фото. Источник: Mikhail Peace/Pexels

Несмотря на прогнозы о возможном мокром снеге в Украине, в Киеве в ближайшее время его выпадения не ожидается. Вместо этого в столице прогнозируют преимущественно облачную погоду.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ведущий специалист отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр объяснила, что столица теплее окружающих населенных пунктов области из-за плотной застройки и так называемого острова тепла.

Почему в Киеве может не быть снега 

Синоптик объяснила, что городская застройка создает дополнительный нагрев поверхности из-за антропогенной нагрузки. Поэтому, даже если консультативный прогноз допускает мокрый снег в Украине, в Киеве погодные условия могут быть другими.

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Дождь и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 1 ноября

"Сейчас, исходя из имеющейся у нас информации, могу сказать, что дожди в Киеве могут быть только в четверг. В дальнейшем существенных осадков не ожидается или осадков не будет вообще. До 2 ноября мы вообще не ожидаем осадков именно в Киеве и области", – уточнила Оксана Скляр.

Когда в Киеве выпадет снег: синоптик опровергла предыдущие прогнозы

Снег на ветке дерева. Иллюстративное фото. Источник: Yan Krukau/Pexels

Какой будет погода в Киеве 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, существенных изменений температуры не прогнозируют. Днем в Киеве также будет +7...+9 градусов, ночью – +6...+8 градусов, небо останется облачным.

Когда в Киеве выпадет снег: синоптик опровергла предыдущие прогнозы

Прогноз погоды в Киеве 2 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, осенью 2026 года температурный фон в Украине остается выше климатической нормы, а зима 2026–2027 годов, по предварительным оценкам синоптиков, также может быть теплее на 1–2 градуса. В то же время специалисты не исключают кратковременных периодов похолодания с арктическим воздухом и морозами, поэтому украинцам стоит быть готовыми к температурным колебаниям.

Как писал OBOZ.UA, в ноябре возможно некоторое снижение температуры, однако, по оценкам украинских специалистов и мировых прогностических центров, в целом месяц может быть теплее климатической нормы.

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