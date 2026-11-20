Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией представителей Палаты депутатов Парламента Чешской Республики во главе с Мартином Купкой и Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в Украине Лубошем Веселы.

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Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Рассказал о ситуации в Киеве, который ежедневно подвергается вражеским атакам на объекты критической инфраструктуры, мосты, социальные учреждения и жилые дома. Подчеркнул, что, несмотря на попытки россии уничтожить системы жизнеобеспечения, украинская столица продолжает жить и работать. Отметил, что столичная власть заинтересована в развитии дальнейшего двустороннего сотрудничества и реализации совместных программ как с чешскими городами, так и с деловыми кругами и общественными организациями", – написал Виталий Кличко.

Мэр столицы поблагодарил Чехию за поддержку украинцев с первых дней полномасштабной войны и предоставление необходимой помощи.

"Со своей стороны, как подчеркнули депутаты, Чехия и впредь будет всесторонне поддерживать Украину", – отметил Виталий Кличко.