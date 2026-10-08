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Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией Литвы

Глеб Иванов
Глеб Иванов
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Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией Литвы
Мэр Киева Кличко принял в столичной мэрии делегацию Литвы. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с президентом Ассоциации местного самоуправления Литвы (ALAL), мэром Плунгеского районного муниципалитета Аудриусом Клишонисом, а также с мэрами, вице-мэрами и представителями еще 11 литовских городов, входящих в состав ALAL. Во встрече приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Украине Инга Станите-Толочкене.

Об этом Кличко сообщил в соцсетях.

Мэр столицы поблагодарил от имени жителей Киева народ Литвы за поддержку и помощь украинцам с первых дней полномасштабной войны. В частности, за переданные генераторы и зарядные станции, благодаря которым мы можем обеспечивать объекты критической инфраструктуры энергией во время чрезвычайных ситуаций.

Виталий Кличко рассказал, как Киев продолжает преодолевать вызовы, с которыми столкнулись город и наше государство в условиях войны. В частности, и последствия сокрушительных атак врага.

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Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией Литвы

Мэр Киева Виталий Кличко принял в столичной мэрии делегацию Литвы. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

"Рассказал, как столица готовится к зиме. Работает над тем, чтобы обеспечить стабильную работу систем тепло-, водо- и электроснабжения.Подчеркнул, что Киеву требуется в этом вопросе дополнительная помощь со стороны международных партнеров. Украинской столице и в дальнейшем нужны системы резервного питания. В частности, генераторы", – сообщил Кличко.

Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией Литвы

Делегация Литвы. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией Литвы

Мэр Плунгеского районного муниципалитета Аудриус Клишонис. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Он подчеркнул, что местные власти заинтересованы в реализации на городском уровне инициатив по развитию двусторонних отношений, сотрудничеству в реализации совместных программ как с городами, так и с бизнес-кругами и общественными организациями Литвы.

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