Мэр Киева Виталий Кличко вместе с представителями более 40 общин со всей Украины и постоянным заместителем посла Федеративной Республики Германия в Украине Катрин Бухгольц принял участие в открытии форума Академии устойчивости. Это – площадка, объединившая общины, органы государственной власти и экспертов для обмена опытом и укрепления местного самоуправления.

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Об этом глава столицы сообщил в Telegram.

"Мы вырабатываем решения с международными партнерами в соответствии с европейскими стандартами. Находим общую позицию с представителями наших профильных министерств, народными депутатами Украины", – отметил Кличко.

Мэр объяснил, что сотрудничество касается разных сфер – от защиты критической инфраструктуры и пространственного планирования до экологической безопасности, экономического восстановления и социальной сплоченности, ведь именно на уровне общин обеспечивается вся жизнь людей.

И особенно остро это ощущается во время войны. Ведь мы должны, несмотря на обстрелы, обеспечить жителей общин жизненно необходимыми услугами. В то же время мы должны готовиться к послевоенному восстановлению, продолжению децентрализации и развитию местного самоуправления", – отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что учебная сеть "Академия устойчивости" действует по инициативе Ассоциации городов Украины и при поддержке проекта "Укрепление устойчивости городов в сфере жизнеобеспечения городских территориальных общин в Украине (SUR)", который является частью немецкой помощи, предоставляемой по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и реализуемой Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.