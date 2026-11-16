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Кличко посетил защитников на Харьковском направлении и передал помощь от общины Киева

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
195
Кличко посетил защитников на Харьковском направлении и передал помощь от общины Киева
В течение 2026 года Киев передал военным 83 тысячи БПЛА разных типов. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских защитников на Харьковском направлении и передал от общины столицы 18 тысяч БПЛА разных типов.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетил наших Защитников на Харьковском направлении. Отвез помощь от общины Киева. Всего 18 тысяч БПЛА разных типов и назначения. Командующему Группировкой войск "Центр" Андрею Билецкому передал 15 000 БПЛА для трех подчиненных ему корпусов: Третьего армейского корпуса, 11-го армейского корпуса и 19-го армейского корпуса", рассказал Кличко.

Кличко посетил защитников на Харьковском направлении и передал помощь от общины Киева

Виталий Кличко и Андрей Билецкий. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

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Кличко посетил защитников на Харьковском направлении и передал помощь от общины Киева

Бригадный генерал Андрей Билецкий получил 15 000 БпЛА для трех подчиненных ему корпусов. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Также помощь от общины столицы получили:

117-я отдельная бригада ТрО – 1 000 дронов,

430-й отдельный полк беспилотных систем "Контур" – 1000 дронов,

421-й отдельный полк беспилотных систем ДШВ – 1000 БпЛА.

Кличко посетил защитников на Харьковском направлении и передал помощь от общины Киева

Кличко посетил защитников на Харьковском направлении. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр отметил, что в течение 2026 года Киев передал военным из разных бригад 83 тысячи БПЛА разных типов и другое необходимое оснащение.

"В ноябре Киевсовет предусмотрел в городском бюджете еще 1 млрд грн на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку Защитников и Защитниц уже 6 млрд грн. Столица и дальше будет помогать нашим бойцам! Слава Украине и ее Героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.

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