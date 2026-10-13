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Кличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Фото

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Кличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Фото
Водопроводная насосная станция "Киевводоканала", на которой установлены генераторы для питания насосов. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из водопроводных насосных станций "Киевводоканала", где установлены генераторы для питания насосов в случае аварийных ситуаций и отсутствия электроснабжения.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"В настоящее время "Киевводоканал" располагает 103 генераторами мощностью от 15 кВт до 1 МВт. Их устанавливали на протяжении лет полномасштабной войны", – отметил Кличко.

Кличко посетил водопроводную насосную станцию ''Киевводоканала''. Фото

Кличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева добавил, что предприятие ожидает поступления дополнительных генераторных систем большой мощности для водоснабжения, которые изготавливаются для Киева за рубежом.

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Кличко посетил водопроводную насосную станцию ''Киевводоканала''. Фото

Кличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко посетил водопроводную насосную станцию ''Киевводоканала''. Фото

Кличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"Хочу отметить, что генераторы не могут полностью заменить систему электроснабжения такого крупного предприятия, как "Киевводоканал". Они помогают в аварийных ситуациях в энергосистеме. Но они не могут работать непрерывно. И специалистам нужно время, чтобы в чрезвычайной ситуации переключить систему на резервное питание", – рассказал Кличко.

Он отметил, что система водоотведения города полностью обеспечена источниками резервного питания.

Кличко посетил водопроводную насосную станцию ''Киевводоканала''. Фото

Система водоотведения города полностью обеспечена источниками резервного питания. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"К сожалению, враг усиливает атаки и продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Это сказывается и на системе водоснабжения, в частности, в столице. Но мы продолжаем делать все для жизнеобеспечения и функционирования города", – сообщил мэр Киева.

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