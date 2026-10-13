Кличко посетил водопроводную насосную станцию ''Киевводоканала''. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из водопроводных насосных станций "Киевводоканала", где установлены генераторы для питания насосов в случае аварийных ситуаций и отсутствия электроснабжения.

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"В настоящее время "Киевводоканал" располагает 103 генераторами мощностью от 15 кВт до 1 МВт. Их устанавливали на протяжении лет полномасштабной войны", – отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что предприятие ожидает поступления дополнительных генераторных систем большой мощности для водоснабжения, которые изготавливаются для Киева за рубежом.

"Хочу отметить, что генераторы не могут полностью заменить систему электроснабжения такого крупного предприятия, как "Киевводоканал". Они помогают в аварийных ситуациях в энергосистеме. Но они не могут работать непрерывно. И специалистам нужно время, чтобы в чрезвычайной ситуации переключить систему на резервное питание", – рассказал Кличко.

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Он отметил, что система водоотведения города полностью обеспечена источниками резервного питания.

"К сожалению, враг усиливает атаки и продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Это сказывается и на системе водоснабжения, в частности, в столице. Но мы продолжаем делать все для жизнеобеспечения и функционирования города", – сообщил мэр Киева.

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