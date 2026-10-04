Кличко посетил военных на Харьковском направлении и передал помощь из столицы. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил военных на Харьковском направлении. В частности, он передал помощь от столичной громады.

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Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале 4 октября. Кличко также рассказал, что в течение 2026 года Киев передал бойцам различных бригад более 52 тысяч БПЛА и другое необходимое снаряжение.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении. Доставил помощь от жителей Киева. Передал Третьему армейскому корпусу Группировки войск "ЦЕНТР" ВСУ 5800 БПЛА различных типов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, по словам мэра столицы, на сессии Киевсовета на прошлой неделе депутаты приняли решение о выделении из бюджета столицы еще 1 млрд 600 млн грн на поддержку сил безопасности и обороны.

"Сообщество столицы продолжает помогать нашим защитникам! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.

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Напомним, что в четверг, 1 октября, Киевсовет на заседании должен был принять проект решения о корректировке бюджета столицы и программы социально-экономического развития.