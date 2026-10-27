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Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
3,8 т.
Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото
Этот дом является примером системного подхода, а также профессионального управления. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов не только столицы, но и страны. Это ОСМД на левом берегу города, включающее 3 здания общей площадью более 30 тыс. кв. м.

Об этом глава города сообщил в своем Telegram.

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"В рамках городских программ там установили 3 ИТП (индивидуальных тепловых пункта) и другое оборудование, которое не только повышает уровень комфорта, но и равномерно распределяет тепло между всеми квартирами и экономит как минимум 20% тепла", – отметил Кличко.

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Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Он сообщил, что установили также генератор на 9 кВт и одну из крупнейших солнечных электростанций (3 инвертора, аккумулятор 135 кВт, 108 солнечных панелей), которая обеспечивает работу лифтов, ИТП, систем управления и освещения мест общего пользования не менее 15 часов подряд. Также заменили окна и двери, капитально отремонтировали сети с утеплением, заменили все 6 лифтов, модернизировали систему освещения, установив датчики движения.

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"Этот дом является примером системного подхода, а также профессионального управления. Это позволило людям фактически обновить свои дома, сделать их более энергоустойчивыми, экономичными и комфортными. При этом основную часть работ – около 70% – оплатил город или гранты в рамках государственных программ", – отметил мэр Киева.

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Источник: пресс-служба Виталия Кличко

По его словам, продолжается прием заявок в рамках конкурса 70/30%. Председатель ОСМД может подать заявку на утепление фасада и получить кредит из револьверного фонда.

"План энергоустойчивости Киева, наряду с масштабными проектами по строительству резервного электроснабжения и теплоснабжения, созданию когенерационных систем, предусматривает увеличение числа проектов по повышению энергоустойчивости жилых домов", – напомнил глава столицы.

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