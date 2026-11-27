Мэр Киева Виталий Кличко передал на фронт от общины столицы еще 1500 FPV-дронов разных типов. Очередную помощь получили бойцы 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" 1-го корпуса НГУ "Азов".

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Отправили Защитникам на передовую от общины столицы очередную партию крайне необходимой помощи! К бойцам 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" отправились еще 1500 FPV-дронов разных типов. С начала этого года от общины города военным разных бригад передали в общей сложности уже более 84 500 БПЛА разных типов", – написал Виталий Кличко.

Он напомнил, что в общей сложности в этом году город направляет на поддержку Защитников уже 6 млрд грн.

"Киев помогал и продолжит помогать нашим героическим защитникам. Слава Украине и ее героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.