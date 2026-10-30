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Кличко передал на фронт от громады Киева новую партию помощи

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Кличко передал на фронт от громады Киева новую партию помощи
С начала года от громады Киева военным отправили в общей сложности уже более 62 000 БПЛА. Источник: t.me/vitaliy_klitschko/коллаж OBOZ.UA

Мэр Киева Виталий Кличко передал военным от громады столицы новую партию крайне необходимой помощи. Бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев получили FPV-дроны разных типов и беспилотники-перехватчики.

Об этом городской голова сообщил в соцсетях.

"К бойцам 72-й бригады имени Черных Запорожцев отправились еще 4 370 FPV-дронов разных типов, 165 ночных дронов Matrice 4T и 420 беспилотников-перехватчиков (антишахедных)", – рассказал Кличко.

Кличко передал на фронт от громады Киева новую партию помощи

Помощь получили бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

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Кличко передал на фронт от громады Киева новую партию помощи

Кличко передал военным от громады столицы новую партию беспилотников. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева отметил, что с начала этого года от громады города военным разных бригад отправили в общей сложности уже более 62 000 БПЛА разных типов.

"Столица и впредь будет помогать нашим защитникам и защитницам!", – подчеркнул Виталий Кличко.

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