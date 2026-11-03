Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко 10 детских домов семейного типа, где воспитываются 70 детей, получили микроавтобусы. Их городские власти привлекли при поддержке представительства международной организации WeWorld G.V.C.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Для больших приемных семей автомобиль значительно облегчает повседневные дела. Это поездки к врачам, дорога в школу, кружки и спортивные секции, совместные выходные и семейные дела", – отметил Кличко.

Всего в Киеве 92% детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, растут в семейных или приближенных к семейным формах воспитания.

"Сегодня в столице работает 31 детский дом семейного типа, где воспитывают около 180 детей. А также 2 малых групповых дома, в которых проживают 18 детей", – рассказал Кличко.

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Он добавил, что, отмечу, даже во время полномасштабной войны город продолжает развивать эту систему. За последние 5 лет в столице открыли 9 новых детских домов семейного типа и один малый групповой дом в Дарницком районе.

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"В прошлом году Киев приобрел еще 2 жилых помещения для создания новых домов. Сегодня продолжается подготовка к их открытию. Поблагодарил международных, в том числе итальянских, партнеров за поддержку киевских семей", – сообщил Кличко.