Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояКто такая Валентина МолодаяПьяные ДТП и организация протестов с избиениями под домом учителя: что известно о "медике скорой", собравшей толпу возле военных под КиевомРоссия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человекРоссия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человекПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: сдавать доллары в украинские обменники стало дороже"Спасал жизни": от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем "Кусто" Багрий. Фото"Спасал жизни": от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем "Кусто" Багрий. ФотоОльга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. ВидеоОльга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. ВидеоЕй навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. ФотоЕй навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. ФотоЭффект Deep Strike. Как экипажи ССО отодвинули границы фронта на 3000 километровЭффект Deep Strike. Как экипажи ССО отодвинули границы фронта на 3000 километров"Все понимают, кто это": Елена Тополя нашла "прослушку" у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказания"Все понимают, кто это": Елена Тополя нашла "прослушку" у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказанияНаталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спортНаталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
69
Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве
10 детских домов семейного типа получили микроавтобусы. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко 10 детских домов семейного типа, где воспитываются 70 детей, получили микроавтобусы. Их городские власти привлекли при поддержке представительства международной организации WeWorld G.V.C.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Для больших приемных семей автомобиль значительно облегчает повседневные дела. Это поездки к врачам, дорога в школу, кружки и спортивные секции, совместные выходные и семейные дела", – отметил Кличко.

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детдомов семейного типа в Киеве. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детдомов семейного типа в Киеве. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
2,8 т.
Познакомился через интернет-приложение: киевлянин получил пожизненный срок за развращение и изнасилование 11-летнего мальчика. Фото
2,8 т.
Познакомился через интернет-приложение: киевлянин получил пожизненный срок за развращение и изнасилование 11-летнего мальчика. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
372
Октябрь в Киеве был одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений: какие температуры фиксировали
372
Октябрь в Киеве был одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений: какие температуры фиксировали
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
2,3 т.
В Киеве остановилось движение поездов на "зеленой" ветке метро: в чем причина
2,3 т.
В Киеве остановилось движение поездов на "зеленой" ветке метро: в чем причина

Всего в Киеве 92% детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, растут в семейных или приближенных к семейным формах воспитания.

"Сегодня в столице работает 31 детский дом семейного типа, где воспитывают около 180 детей. А также 2 малых групповых дома, в которых проживают 18 детей", – рассказал Кличко.

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Он добавил, что, отмечу, даже во время полномасштабной войны город продолжает развивать эту систему. За последние 5 лет в столице открыли 9 новых детских домов семейного типа и один малый групповой дом в Дарницком районе.

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"В прошлом году Киев приобрел еще 2 жилых помещения для создания новых домов. Сегодня продолжается подготовка к их открытию. Поблагодарил международных, в том числе итальянских, партнеров за поддержку киевских семей", – сообщил Кличко.

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кличко передал микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве

Микроавтобусы от WeWorld G.V.C. для детских домов семейного типа в Киеве. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Похожие темы
КиевдетиВиталий КличкоВиталий Кличко
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!